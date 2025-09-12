Ga naar de inhoud
‘Stellantis volgt Toyota en Renault met vol-hybride’

Lekker niet stekkeren

20
Peugeot 308
Jan Lemkes

Er tekent zich een opvallende trend af in het Europese autolandschap, want na Volkswagen zou ook Stellantis willen inzetten op vol-hybride aandrijving zonder stekker.

De vol-hybride is natuurlijk vooral grootgemaakt door Toyota, maar ook Renault doet er momenteel goede zaken mee. Het gaat om benzine-auto’s met een stevige elektrische ondersteuning, die daarmee voor een belangrijk deel op die elektrische aandrijving vertrouwen en zelfs korte stukjes volledig elektrisch kunnen rijden.

De grens met een mild-hybride is niet altijd helder, maar Stellantis bevestigt nu zelf impliciet dat de huidige ‘Hybrid’ aandrijflijn toch niet helemaal voor ‘vol’ kan worden aangezien. Van Automotive News leren we namelijk dat de Europees/Amerikaanse autogigant in Europa stevig wil inzetten op ‘full-hybrid’, met een nieuwe aandrijflijn die ergens in de komende twee tot drie jaar wordt gelanceerd.

Dit zou voor veel merken uit de Stellantis-stal de eerste hybrides zonder stekker kunnen brengen, in ieder geval op benzine. Peugeot heeft ooit wel zulke hybrides gehad, maar dat waren diesels (!) met de Hybrid4 of RXH-aanduiding. De herintroductie van de vol-hybride kan de CO2-uitstoot van de door de merken verkochte auto’s naar beneden brengen, zonder van mensen te verlangen andere gewoontes aan te leren. Lees: te stekkeren. Hybride zou bij Stellantis ook wel eens ten koste van volledig elektrisch kunnen gaan, al is dat uiteraard vooral een gevolg van de vraag in de markt. Zo weten we inmiddels ook dat Opel zijn zelfopgelegde EV-doelen loslaat, omdat de markt er simpelweg niet klaar voor zou zijn.

Peugeot 508 RXH, een diesel-hybride

Volkswagen

Eind augustus presenteerde Volkswagen ook zijn eerste full-hybrid aandrijflijn in jaren, in de nieuwe T-Roc. Daarmee tekent zich langzaam een kleine trend af, nadat mild- en plug-inhybrides eerste hét ei van Columbus leken en waren.

20 Bekijk reacties

