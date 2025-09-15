Nog voordat hij er is trekt Stellantis de stekker uit de elektrische Ram 1500 EV. De reden is eenvoudig: er is te weinig vraag naar grote elektrische pick-ups.

Met veel bombarie presenteerde Ram tijdens de New York Auto Show in maart 2023 de 1500 REV. De Ram 1500 REV zou het antwoord moeten worden op de elektrische Chevrolet Silverado EV en Ford F-150 Lightning, stuk voor stuk elektrische alternatieven voor in de Verenigde Staten razend populaire pick-ups met verbrandingsmotoren. Ford halveerde de productie van de F-150 Lightning al wegens tegenvallende vraag en de elektrische RAM 1500 REV bekomt een nog tragischer lot. Nog voordat de Ram 1500 REV daadwerkelijk op de markt komt, trekken de Amerikanen er de stekker uit.

De Ram 1500 REV zou aanvankelijk in 2024 op de Amerikaanse markt moeten komen, maar zijn komst werd uitgesteld naar 2026. Het blijkt een doodgeboren project. "Nu de vraag naar full-size elektrische trucks met in Noord-Amerika afneemt, herziet Stellantis zijn productstrategie en stopt het met de ontwikkeling van de Ram 1500 REV", schrijft Stellantis in een verklaring. Modelnaam '1500 REV' verdwijnt overigens niet. De Ram 1500 Ramcharger krijgt die naam op zich geplakt. Wat de 1500 Ramcharger is: een variant van de brandstof-1500 met twee elektromotoren en een 92 kWh accu, maar ook met een 3.6 V6 onder de kap. Die zescilinder drijft nooit direct de wielen aan en is puur verantwoordelijk voor het bijladen van de accu.

Als onderdeel hiervan verandert Ram de naam van zijn REEV-aangedreven pick-up in Ram 1500 REV (voorheen Ramcharger). Deze pick-up zal een nieuwe maatstaf zetten in het half-tonssegment, met een uitzonderlijke actieradius, trekvermogen en laadvermogen.

Een opvallende eerdere stap die Stellantis en Ram onlangs namen, had betrekking op de Hemi V8. Die achtcilinder verdween eerder uit het leveringsgamma van de 1500, maart vond zijn weg medio dit jaar terug naar de populaire pick-up. "We hebben het verknald," gaf Ram-topman Tim Kuniskis in juni aan.