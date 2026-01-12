Stellantis trekt in de Verenigde Staten de stekker uit de verkoop van plug-in hybride modellen. Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News.

Stellantis stop in de Verenigde Staten met de verkoop van al zijn plug-in hybride modellen. Dat betekent dat de Jeep Wrangler 4Xe, de Jeep Grand Cherokee 4xe, Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid én de Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid uit de showrooms verdwijnen. Dat ook de Wrangler 4xe verdwijnt is opmerkelijk, dat is immers de best verkochte plug-in hybride van de Verenigde Staten. En Dodge Hornet - het Dodge-neefje van de Tonale - dan? Die knipte Stellantis medio vorig jaar al uit het gamma.

Stellantis staakt de verkoop van plug-ins in de Verenigde Staten omdat het er zich wil richten op "[...] auto's met hybride aandrijflijnen en EREV's", zo zegt Stellantis tegen Automotive News. In Europa blijven plug-in hybride Stellantis-modellen voor zover bekend dus gewoon leverbaar. Dat zijn er nogal wat. Zo zijn onder meer de Opel Astra, Opel Grandland, Peugeot 308, Peugeot 3008, Peugeot 5008, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Jeep Compass, DS No4 en, DS 7 als plug-in hybride leverbaar.