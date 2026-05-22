Stellantis stoft diverse Amerikaanse namen (en een merk) af

Dus je dacht dat we al het Stellantis-nieuws van deze week al hebben gehad? Nou, nee. Er zijn ook tal van plannen voor de Amerikaanse merken en uiteraard delen we die ook nog even met je.

Stellantis heeft zijn Investors' Day erop zitten en daar kwam heel wat interessant nieuws uit naar voren. Zo is er een wat aangepaste rolverdeling voor de verschillende merken, komt er een nieuw STLA One geheten modulair platform en hebben we de toekomstplannen van Peugeot, van Citroën en die van Opel al even tegen het licht gehouden. Natuurlijk kregen ook de Amerikaanse merken nog even de aandacht donderdag. Zoals je van ons gewend bent, informeren we je graag zo breed mogelijk en dus gaan we daar ook nog even doorheen.

Chrysler

Stellantis komt voort uit PSA en FCA en nota bene de C van FCA is al jaren nogal een ondergesneeuwd en achtergesteld merk. We hebben het dan uiteraard over Chrysler. Dat verkoopt momenteel alleen de Pacifica nog en lijkt ondanks eerder aangekondigde toekomstplannen haast op sterven na dood. Het laatste concrete stukje toekomstvisie van Chrysler, was de Chrysler Halcyon Concept uit 2024. Nu is er eindelijk een veel duidelijker levensteken van nieuwe productiemodellen.

Chrysler meldt dat er tot aan 2030 drie nieuwe modellen bij komen: de Chrysler Airflow en de Chryslers Arrow en Arrow Cross. Die eerste wordt mogelijk nog een vervolg op de gelijknamige conceptauto uit 2022, de twee Arrows zijn nog wat vager. Wellicht bouwen die wat meer voort op de designtaal die we op de Halcyon zagen. Het worden in elk geval alle drie relatief compacte SUV-achtigen, waarschijnlijk op Stellantis' genoemde nieuwe basis, die voor EV's en hybrides gebruikt kan worden.

Dodge en Ram

Ook zustermerk Dodge komt met een nieuwe SUV, die GLM gaat heten. Een kleinere broer van de Dodge Durango en vermoedelijk wordt ook dit model als EV en als hybride leverbaar. Net als de Chrysler verwachten we deze niet in Europa en dat geldt al helemaal voor de aangekondigde sportieve Dodge Copperhead, die waarschijnlijk in de voetsporen van de Viper treedt. Dat belooft wat!

Bij Ram stoffen ze twee bekende namen uit het verleden af, voor modellen die de verkoopcijfers aanzienlijk omhoog moeten helpen. Om te beginnen is er een Ram Dakota op komst, een iets kleinere broer van de Ram 1500. Wat betreft keuze aan pick-ups kunnen de Amerikanen nooit genoeg hebben. De Ramchager (vroeger net als de Dakota een Dodge) komt ook terug. Dat wordt logischerwijs een flinke body-on-frame-SUV op de reeds gebruikte STLA Frame-basis. Houd vooral de Ram Dakota in de gaten, die zou wel eens deze kant op kunnen komen. De nóg kleinere (al is dat natuurlijk relatief) Ram Rampage komt ook naar Europa.

Jeep

Van al deze merken is Jeep momenteel het relevantst in Europa, maar wat betreft de toekomstplannen bleef het afgelopen donderdag redelijk stil bij Jeep. Althans, het heeft slechts één nieuw model gepland tot aan 2030, voor zover dat nu wordt gedeeld. Dat is de Jeep Wrangler Scrambler. Ook de Scrambler-naam werd al eens eerder gebruikt en wel voor de CJ-8 uit begin jaren 80. Als hij hetzelfde recept volgt, wordt dat waarschijnlijk een Gladiator met twee in plaats van vier deuren. De kans dat die naar Nederland komt, is nihil.