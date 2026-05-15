Peugeot Concept 8
 
Stellantis sluit deal met Dongfeng voor productie Peugeots en Jeeps in China

Stellantis, eigenaar van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, gaat de samenwerking met het Chinese Dongfeng verder uitbreiden. Onder de deal zullen vanaf 2027 twee nieuwe Jeep-modellen en twee nieuwe Peugeot-modellen worden geproduceerd in de fabriek van Dongfeng in Wuhan. De modellen zijn bestemd voor de Chinese en de buitenlandse markt.

Ook de samenwerking op het gebied van technologisch onderzoek en ontwikkeling wordt verder uitgebreid. "Stellantis en Dongfeng zijn klaar om hun sterke punten verder te benutten en geheel nieuwe voertuigen te introduceren met geavanceerde EV-technologieën van merken die wereldwijd door klanten worden vertrouwd en gewaardeerd", zei Stellantis-topman Antonio Filosa.

De deal komt op een moment dat Stellantis naar verluidt fabrieken in Frankrijk, Italië of Duitsland wil verkopen aan Dongfeng. Deze fabrieken draaien momenteel onder hun capaciteit door de trage overgang naar elektrische voertuigen (EV's) in Europa.

Volgens Stellantis wordt in totaal ongeveer 1 miljard euro geïnvesteerd in het project in Wuhan met Dongfeng, waarvan Stellantis ongeveer 130 miljoen euro zal bijdragen. Dongfeng is een van de tien grootste Chinese autofabrikanten en nam in 2013 al een belang in het Franse Peugeot, voor de fusie met Fiat. Het bedrijf heeft momenteel een belang van 1,6 procent in Stellantis.

Filosa, een Italiaanse veteraan van Fiat, werd vorig jaar aangesteld als topman van Stellantis om de autofabrikant te herstructureren en de winstgevendheid te herstellen. Het bedrijf kondigde vorige week ook aan dat het overwoog de samenwerking met Leapmotor te versterken, zodat de Chinese groep zijn eigen auto's kan produceren in twee Spaanse fabrieken van Stellantis.

