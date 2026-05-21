Autoconcern Stellantis gaat zijn investeringen voortaan vooral richten op de vier kernmerken Peugeot, Fiat, Jeep en Ram om de winstgevendheid te verbeteren. Merken als Opel en Citroën krijgen daarbij een kleinere rol.

Stellantis kondigde donderdag tijdens een beleggersbijeenkomst in de Verenigde Staten een nieuwe strategie aan, samen met extra besparingsdoelen. Daarmee wil het concern de winstmarge in Noord-Amerika tegen 2030 verhogen tot maximaal 10 procent en in Europa tot maximaal 5 procent. De koerswijziging volgt op een reeks tegenslagen die hebben geleid tot opvallende samenwerkingen met concurrenten, waaronder Chinese autoproducenten.

De winstdoelen steken schril af tegen de operationele marge van slechts 2,5 procent in het eerste kwartaal. Die cijfers stelden beleggers teleur, omdat ze deels waren opgekrikt door eenmalige financiële meevallers.

60 nieuwe modellen

Het concern met veertien automerken probeert zich te herstellen van een turbulente periode met tegenvallende verkoopcijfers. Stellantis wil tot 2030 ongeveer 60 miljard euro investeren, meer dan 60 nieuwe modellen introduceren en voertuigplatforms standaardiseren om kosten te besparen. Zo'n 70 procent van de investeringen gaat naar de vier aangewezen kernmerken. Er komen 29 volledig elektrische modellen, 15 plug-ins/EREV's en 39 brandstofmodellen/hybrides.

Opel, Citroën, Alfa Romeo, Chrysler en Dodge hobbelen wat achter de genoemde 'kernmerken' aan, maar zullen volgens Stellantis ook profiteren van de techniek die in die merken naar voren komt. Waarschijnlijk alleen dus pas wat later, of niet volledig. DS en Lancia vallen onder leiding van respectievelijk Citroën en Fiat, voor Maserati komt er eind dit jaar nog een gedetailleerd toekomstplan. Daar horen in elk geval twee modellen in het E-segment bij.

6 miljard besparen

In totaal mikt Stellantis tegen 2028 op jaarlijkse besparingen van 6 miljard euro ten opzichte van vorig jaar. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verminderen van overcapaciteit in Europa, waar Chinese autofabrikanten snel marktaandeel winnen. Het bedrijf wil zijn Europese productiecapaciteit met liefst 800.000 voertuigen verminderen, onder meer door fabrieken andere functies te geven. Ook gaat Stellantis auto's produceren met twee Chinese partners.