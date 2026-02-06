Met een nieuwe CEO aan het roer gaat er een heleboel veranderen bij Stellantis. Zo worden elektrificatieplannen afgeschaald, waarmee het bedrijf 22 miljard euro aan afschrijvingen moet incasseren.

Sinds Antonio Filosa aan het roer staat bij Stellantis, heerst er ongetwijfeld een gezonde spanning in de kantoorpanden van de autogigant. Filosa is immers de man die het tij moet gaan keren en met grootscheepse koerswijzigingen en waarschijnlijk zelfs het schrappen van hele merken de financiën op orde gaat brengen.

Een belangrijk onderdeel van die transitie is dat Stellantis zich naar eigen zeggen meer wil laten leiden door de vraag in de markt. Ook wil het bedrijf klanten ‘keuzevrijheid’ bieden. Wie het autonieuws een beetje volgt, weet wat dat betekent: elektrificatie gaat minder hard. In plaats van onder druk van regels en zelf opgelegde ambities in een moordend tempo te elektrificeren, neemt Stellantis nu een meer afwachtende en realistische houding aan. Als de klant liever een hybride heeft dan een EV, dan bouwt Stellantis een hybride. Dat lijkt misschien logisch, maar één blik op de volledig elektrische Dodge Charger is genoeg om te zien dat ambities het tot voor kort wel degelijk wonnen van realisme.

Het schrappen van grootscheepse elektrificatieplannen kost voor nu echter wel een bak geld. Stellantis spreekt van maar liefst 22,2 miljard euro aan afschrijvingen door gewijzigde of geschrapte ontwikkelingsprocessen. Dat bedrag wordt verrekend in de tweede helft van 2025 en omdat dat tot een nettoverlies leidt, hoeven aandeelhouders in 2026 geen dividend te verwachten.

Concrete voorbeelden van geschrapte EV-projecten zijn er ook. Zo komt er zoals eerder aangekondigd geen volledig elektrische RAM 1500-pick-up, omdat die ‘niet op grote schaal winstgevend kan worden geproduceerd’. Andere aspecten van de grote reorganisatie zijn het naar de Verenigde Staten halen van een deel van de productie, het aannemen van duizenden nieuwe ingenieurs en een sterke focus op het verbeteren van de kwaliteit van de auto’s.