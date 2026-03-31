Stellantis roept wereldwijd 700.000 auto's terug, 19.000 in Nederland

Brandgevaar

Stellantis, het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Jeep en Fiat, roept wereldwijd ongeveer 700.000 auto's terug vanwege een mogelijk brandgevaar, maakte de Duitse transportautoriteit KBA bekend. In Nederland gaat het om ruim 19.000 auto's van acht merken, laat een woordvoerder van Stellantis weten.

Het probleem zit in een onderdeel waar kortsluiting kan ontstaan als regenwater binnendringt, wat brand in de motorruimte kan veroorzaken. Dit kan gebeuren doordat een leiding van het benzinefilter te dicht bij een elektrische aansluiting zit. "In Nederland zijn geen incidenten bekend", aldus de woordvoerder van Stellantis.

De terugroepactie heeft betrekking op bepaalde modellen van de merken Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Fiat en Opel, met bouwjaren 2023 tot en met 2026. In Duitsland moeten ongeveer 80.000 auto's terug naar de garage.

Stellantis informeert de getroffen voertuigbezitters en verzoekt hen contact op te nemen met hun dealer om een afspraak te maken. De herstelwerkzaamheden duren ongeveer dertig minuten en worden kosteloos uitgevoerd.

