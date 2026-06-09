Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Jeep Wrangler, Range Rover Evoque, Kia Sorento
 
Nieuws

Stellantis roept ruim 1,3 miljoen Jeeps terug om brandgevaar

2

Stellantis roept wereldwijd ruim 1,3 miljoen Jeeps terug vanwege brandgevaar. Verreweg de meeste auto's worden in de Verenigde Staten teruggehaald.

De terugroepactie betreft wagens van de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator uit 2021-2025. De auto's kunnen een probleem met een elektrische verbinding hebben, waardoor in zeldzame gevallen brandbare materialen oververhit kunnen raken. Dat zou tot brand kunnen leiden.

In de VS worden bijna 1,1 miljoen voertuigen teruggeroepen. Daarnaast gaat het om 106.000 auto's in Canada, 23.000 in Mexico en ongeveer 125.000 in andere markten wereldwijd. De terugroepactie bestaat uit het inspecteren en mogelijk repareren of vervangen van bepaalde onderdelen.

Stellantis zegt dat er één mogelijk letselgeval bekend is dat verband houdt met het probleem, maar geen crashes of dodelijke slachtoffers. Het bedrijf roept eigenaren op om uit de buurt van gebouwen of andere voertuigen te parkeren totdat de reparatie is uitgevoerd.

2 Bekijk reacties
Jeep
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Jeep Willys NEKAF M38

Jeep Willys

NEKAF M38

  • 1956
  • 7.727 km
  • Benzine

Automatisch

Online sinds vandaag
Autobedrijf Engels
€ 2.500
Jeep Compass First Edition 74 kWh | Schuifdak | Premium | 360cam | 20"

Jeep Compass

First Edition 74 kWh | Schuifdak | Premium | 360cam | 20"

  • 2026
  • 1.250 km
  • Elektrisch
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
€ 49.450
Jeep Compass First Edition 74 kWh | Schuifdak | Premium | 360cam | 20"

Jeep Compass

First Edition 74 kWh | Schuifdak | Premium | 360cam | 20"

  • 2026
  • 1.250 km
  • Elektrisch
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
€ 49.450
Jeep Compass First Edition 74 kWh | 360cam | Winter | Carplay | 19"

Jeep Compass

First Edition 74 kWh | 360cam | Winter | Carplay | 19"

  • 2026
  • 1.250 km
  • Elektrisch
  • 154kW/209pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
€ 47.900
Jeep Compass 1.6 e-Hybrid 225 PK PHEV First Edition | Schuifdak | Premium

Jeep Compass

1.6 e-Hybrid 225 PK PHEV First Edition | Schuifdak | Premium

  • 2026
  • 1.250 km
  • Elektro/Benzine
  • 165kW/224pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
€ 49.450
Jeep Compass 1.2 e-Hybrid 145 PK First Edition | Schuifdak | Premium | 360cam

Jeep Compass

1.2 e-Hybrid 145 PK First Edition | Schuifdak | Premium | 360cam

  • 2026
  • 1.250 km
  • Elektro/Benzine
  • 107kW/145pk

Automatisch

Online sinds vandaag
Zeeuw Automotive Zwijndrecht
€ 49.450

Lees ook

Nieuws
Chrysler Halycon Concept

Stellantis stoft diverse Amerikaanse namen (en een merk) af

Nieuws
Peugeot Concept 8

Stellantis sluit deal met Dongfeng voor productie Peugeots en Jeeps in China

Nieuws
Jeep Avenger

Jeep Avenger vernieuwd: nieuwe looks maar vooral herkenbaar

Vergelijkende test
Range Rover en Jeep Wagoneer klassieke SUV's

Zonder deze imposante auto's was de SUV er nooit geweest

Nieuws
Jeep Avenger

Vernieuwde Jeep Avenger: modieuze dichte sleuven

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.