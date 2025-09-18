Volgens het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot en Citroën kunnen auto’s die zijn geproduceerd tussen januari 2023 en mei 2025 brandstoflekkage vertonen bij de hogedrukleiding tussen de hogedrukpomp en de rail. Deze wordt veroorzaakt door loszittende moeren.

‘Dit kan mogelijk leiden tot een verhoogd brandstofverbruik en, in uitzonderlijke gevallen, tot brand in het motorcompartiment’, aldus een officiële verklaring. Stellantis noemt de terugroepactie zelf ‘vrijwillig en proactief’ omdat het naar eigen zeggen klantveiligheid en -tevredenheid als kernwaarde heeft.

Ingreep duurt minder dan half uur

De ingreep betreft het opnieuw aandraaien van de moerverbindingen op de hogedrukleiding en de schroeven van de rail. Er hoeven geen onderdelen vervangen te worden, de ingreep duurt minder dan een half uur en is kosteloos voor de klant. Er zijn volgens Stellantis geen gevallen van persoonlijk letsel bekend.

Het gaat behalve om modellen van Opel, Peugeot en Citroën ook om exemplaren van DS, Lancia, Alfa Romeo, Jeep en Fiat. In Nederland gaat het in totaal om 14.781 voertuigen. Wereldwijd zijn meer dan 750.000 auto’s getroffen.

Klanten die een van de hieronder genoemde auto’s bezitten, kunnen volgens Stellantis zeer binnenkort een brief verwachten over de recall. Het gaat volgens het bedrijf om een reguliere terugroepactie. Klanten hoeven de auto niet te laten staan en kunnen contact opnemen met hun merkdealer om een afspraak te maken.

Niet de eerste terugroepactie

Het is niet de eerste keer dat Stellantis met omvangrijke en ingrijpende terugroepacties komt. Eerder was er ook al sprake van compensatie voor problemen met PureTech-motoren. In juni van dit jaar werd bekend dat 33.260 Nederlandse eigenaren van een Citroën C3 of DS3 met een defecte Takata-airbag het advies kregen om hun auto niet meer te gebruiken. En een maand later werden 24.000 auto’s met een 1.5 BlueHDi-motor teruggeroepen wegens een probleem met de nokkenasketting, waardoor deze te snel slijt.

De terugroepactie heeft betrekking op de modellen van deze merken:

Alfa Romeo

Junior, geproduceerd tussen 11/07/2024 en 22/04/2025

Citroën

Citroën C5 Aircross, geproduceerd tussen 01/01/2023 en 22/04/2025

Citroën C3 Aircross, geproduceerd tussen 15/03/2024 en 23/04/2025

Citroën C4X, geproduceerd tussen 19/02/2024 en 20/05/2025

Citroën C5X, geproduceerd tussen 27/10/2022 en 13/05/2025

Citroën C4, geproduceerd tussen 4/10/2023 en 23/04/2025

Citroën C3, geproduceerd tussen 4/03/2024 en 23/04/2025

Opel

Opel Grandland, geproduceerd tussen 21/03/2024 en 24/04/2025

Opel Astra, geproduceerd tussen 02/01/2024 en 23/04/2025

Opel Corsa, geproduceerd tussen 21/02/2023 en 22/04/2025

Opel Mokka, geproduceerd tussen 4/11/2022 en 17/04/2025

Opel Grandland X, geproduceerd tussen 4/02/2023 en 8/11/2024

Peugeot

Peugeot 208, geproduceerd tussen 11/04/2023 en 22/04/2025

Peugeot 308, geproduceerd tussen 02/04/2024 en 17/04/2025

Peugeot 408, geproduceerd tussen 02/04/2024 en 17/04/2025

Peugeot 3008, geproduceerd tussen 26/10/2022 en 22/04/2025

Peugeot 2008, geproduceerd tussen 04/04/2024 en 22/04/2025

Peugeot 5008, geproduceerd tussen 7/11/2022 en 22/04/2025

Jeep

Jeep Avenger, geproduceerd tussen 16/01/2024 en 17/05/2025

Fiat

Fiat Grande Panda, geproduceerd tussen 28/02/2025 en 28/04/2025

Fiat 600, geproduceerd tussen 9/02/2024 en 17/052025