Stellantis zocht al eerder de samenwerking met Uber, Nvidia en Foxconn om tot volledig autonome auto’s te komen, maar breidt die samenwerking nu speciaal voor Europa uit met het Europese Bolt.

Waar de eerder aangekondigde samenwerking met Uber, Nvidia en Foxconn nog werd aangekondigd als onderdeel van “de ontwikkeling van autonome voertuigen voor robotaxi-services wereldwijd”, richt de nieuwe samenwerking met Bolt zich specifiek op Europa. Behalve de wat vage doelstelling om “gezamenlijk de ontwikkeling en inzet van autonome voertuigen van niveau 4 (zonder bestuurder) voor commerciële activiteiten in heel Europa te onderzoeken”, wordt deze samenwerking ook al wat concreter. Zo zouden bestaande platforms al geschikt kunnen (worden gemaakt) voor de gewenste automobiliteit. Daarbij noemt Stellantis specifiek de middelgrote bestelwagens van het bedrijf, maar ook de kleinere modellen op STLA-platforms.

Stellantis en Bolt willen al in 2026 beginnen met tests in Europese landen. Het begint met prototypes en pilots, maar tussen volgend jaar en 2029 moet er ook wat concreets ontstaan dat daadwerkelijk commercieel kan worden ingezet. Bolt wil in 2035 100.000 autonome voertuigen ter beschikking hebben, al is niet gezegd dat die allemaal van Stellantis zullen zijn.