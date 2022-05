Stellantis neemt autodeelplatform Share Now over van BMW en Mercedes

Autofabrikanten houden zich in toenemende mate bezig met mobiliteit in het algemeen, in plaats van enkel het verkopen van auto's. De autodeelplatforms schoten de afgelopen tien tot twintig jaar als paddenstoelen uit de grond. Zo ontstond onder Groupe PSA in 2016 Free2Move en al in 2008 begon Daimler met autodeeldienst Car2go. Car2go ging in 2019 samen met BMW's in 2011 opgerichte DriveNow en het fusiebedrijf werd Share Now gedoopt. Nu neemt Stellantis Share Now over van Mercedes-Benz en BMW voor een nog niet genoemd bedrag, meldt Autonews.

Stellantis wil met de overname zijn eigen Free2Move versterken en qua gebruikers slaat het in ieder geval al een aardige slag. Share Now heeft al 3,4 miljoen gebruikers, terwijl Free2Move op zo'n 2 miljoen staat. Het doel van Stellantis is om in 2030 maar liefst 15 miljoen actieve Free2Move-gebruikers te hebben, dus er is nog wel een lange weg te gaan. Qua wagenpark is Share Now overigens ook een flinke aanwinst; het heeft zo'n 10.000 auto's staan, verspreid over 14 grote Europese steden. Wel is Share Now vorig jaar uit Noord-Amerika teruggetrokken, maar daar heeft Free2Move wel voet aan de grond.