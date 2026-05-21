Groot nieuws van Stellantis vandaag: het moederbedrijf van automerken zoals Opel, Fiat en Peugeot komt met een nieuwe modulaire basis voor tal van nieuwe modellen. Het heet STLA One en zoals de naam al aangeeft, is het één basis voor een breed modellengamma. Het lijkt erop dat dit platform bestaande bases STLA Small en STLA Medium moet gaan vervangen. Stellantis spreekt over modellen in het B-, C- en D-segment bij deze nieuwe architectuur.

Waar de genoemde bestaande platforms destijds al werden aangekondigd als nieuwe dedicated EV-platforms, bleken het in de praktijk doorontwikkelingen van bases die al langer werden gebruikt voor elektrische én brandstofmodellen. Bovendien staan er op die bases nu ook gewoon nog auto's met brandstofmotoren. Bij STLA One lijkt het weldegelijk te gaan om een nieuwe start die puur voor elektrische auto's bedoeld is. Stellantis spreekt over een 800V-architectuur, steer-by-wire en STLA Brain. Dat laatste maakt het zogenoemde Software Defined Vehicles, die dankzij over-the-air-updates lang actueel moeten kunnen blijven. Stellantis schroeft LFP-accu's in de STLA One-modellen en wil de accu's ook onderdeel van de structuur van de auto's maken om het gewicht en de productiekosten te drukken. Sowieso moet de schaalbaarheid van het platform leiden tot een flinke kostenreductie van 20 procent ten opzichte van de bestaande bases.

Tegen 2035 moeten er meer dan dertig modellen op STLA One zijn verschenen en twee miljoen geproduceerde auto's. In 2027 maakt STLA One zijn debuut onder een nog niet nader toegelichte auto.