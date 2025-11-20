Stellantis gaat Tesla-laadaansluiting gebruiken

In de Verenigde Staten en Canada kiezen steeds meer autofabrikanten voor het toepassen van Tesla's laaduitsluitingen voor hun elektrische auto's. Ook Stellantis is gezwicht.

Tesla gebruikt in de Verenigde Staten en Canada de zogeheten North American Charging Standard (NACS). Dat is in steeds mindere mate een Tesla-dingetje. Onder meer BMW Group, Toyota en Lexus, Honda, Hyundai en Kia, Jaguar en Land Rover, Nissan, General Motors, Rivian, Volvo en Polestar passen de NACS-aansluiting al toe of hebben toegezegd dat de gaan doen. Nu kiest ook Stellantis voor de NACS-aansluiting. En niet alleen in de Verenigde Staten en Canada.

In de Verenigde Staten en Canada levert Stellantis begin volgend jaar met het leveren van modellen die de NACS-aansluiting hebben. Onder meer de Jeep Wagoneer S, Dodge Charger Daytona en de kakelverse Jeep Recon krijgen 'm. In 2027 geeft Stellantis ook zijn EV's in Japan en Zuid-Korea de NACS-aansluiting die toegang verschaft tot Tesla's uitgebreide Supercharger-netwerk.

In Europa wordt de CCS-laadstandaard vrijwel universeel toegepast. Ook door Tesla, overigens. In de Verenigde Staten hebben Tesla's dus een andere laadaansluiting. EV's die geen Tesla zijn, gebruiken er over het algemeen de CCS1-aansluiting. Die is op zijn beurt weer anders dan de CCS2-stekker die in Europa wordt toegepast.