Stellantis gaat ook aan de LFP-accu

Na Tesla en Ford wil ook Stellantis aan de LFP-accu. Wanneer precies, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het gaat gebeuren en vooral met het oog op de Europese markt.

Worden LFP-accu's het helemaal in EV-land? Nou, bij Tesla worden de voordelen ervan al wel duidelijk en ook Ford ziet er wel heil in. Nu is ook Stellantis overstag. Topman Carlos Tavares heeft volgens Automotive News aan investeerders laten weten dat de lithiumijzerfosfaat-accu's op den duur in Europese auto's van het concern komen te liggen. Dat wil zeggen dat merken zoals Peugeot, Fiat en Opel ernaar uit mogen kijken.

De reden om voor LFP te gaan is betrekkelijk simpel. "We hebben LFP nodig omdat het het kostentechnisch mogelijk maakt om betaalbare auto's te bouwen voor de middenklasse," aldus Tavares. Het is dus domweg goedkoper. De ingrediënten van LFP-accu's zijn minder kostbaar dan bijvoorbeeld die van de nu veelgebruikte NMC-lithium-ionaccu's. Een nadeel is dat LFP-accu's minder krachtig zijn, maar tegelijkertijd zou bij Tesla blijken dat de accu's veiliger direct tot 100 procent vol te laden zijn zonder de accu overmatig te beschadigen.

Stellantis moet niet alleen nog bekendmaken wanneer het begint met LFP-accu's, maar ook waar het de accu's vandaan haalt. Dat is volgens Tavares ook nog niet besloten. Tesla koopt ze in bij het Chinese CATL. Ford heeft daar ook een partnerschap mee, maar zal de accu's wel in een eigen accufabriek in de VS gaan produceren.

Afgebeeld: een voorstelling van de nieuwe Peugeot 3008. Hier lees je meer over die auto, die ook volledig elektrisch beschikbaar wordt.