Stellantis gaat bedrijfswagens leveren uit Rusland

Vanwege de grote vraag naar bedrijfsauto’s in West-Europa gaat Stellantis deze ‘busjes’ ook voor de West-Europese markt in Rusland bouwen. Dat begint met de middelgrote bestelbussen van Peugeot, Opel en Citroën.

Stellantis bouwt de bestellers in Kaloega, zo’n 190 km ten zuidwesten van Moskou. Dat is op zichzelf geen nieuws, maar de bouw van exportversies is dat wel. De Russische autofabriek begon al in december met de bouw van deze exportversies, die begin februari naar het westen moeten komen. Het gaat in eerste instantie om de Peugeot Expert, Opel Vivaro en Citroën Jumpy, drie varianten van het populaire middenmodel van het concern. Ook de Fiat Scudo, een nieuwe toevoeging aan deze modelreeks, zal hier worden gebouwd.

Als koper merk je uiteraard als het goed is helemaal niets van deze stap, maar het is toch interessant. Heel gebruikelijk zijn in Rusland gebouwde auto’s in ons deel van de wereld namelijk niet (meer). Bovendien is het groot nieuws voor de fabriek in Kaloega, die zijn productiecapaciteit voor de merken in kwestie in 2021 al zag verdubbelen.

Mitsubishi

De fabriek in kwestie heet overigens PCMA Rus, waarbij de 'M' staat voor Mitsubishi. Dat was of is medeverantwoordelijk voor deze vestiging, al wordt de nieuwste Outlander er vooralsnog niet gebouwd en is niet helemaal duidelijk of het Japanse merk er nog steeds een rol speelt. De samenwerking tussen de Franse merken en Mitsubishi stamt uiteraard uit de tijd dat Peugeot en Citroën hun eigen versie leverden van de Outlander en de kleinere ASX, als eerste poging wat kopers te trekken op de SUV-markt.

De genoemde modellen van voormalig PSA worden onder meer ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in elkaar geschroefd.