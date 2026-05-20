Stellantis en Dongfeng krijgen een nóg innigere band, middels een Europese joint venture. Dat maken de bedrijven woensdag bekend. Er rollen straks Dongfengs uit Stellantis-showrooms en mogelijk ook uit een Europese Stellantis-fabriek.

Stellantis en het Chinese Dongfeng zijn al 34 jaar nauw verbonden met elkaar (voorheen via PSA) en die band wordt nu nog verder versterkt. Tot op heden richtte de samenwerking zich vooral op de Chinese markt, maar nu gaat het ook de andere kant op werken. Er komt een nieuwe joint venture die vanuit Europa gaat opereren en die onder meer auto's van Dongfeng (specifiek die van Voyah) via Stellantis' bestaande dealernetwerk aan de man moet brengen. Dat niet alleen; de twee partijen overwegen ook de productie van auto's van Dongfeng in de Stellantis-fabriek in het Franse Rennes. Stellantis krijgt een klein meerderheidsbelang in de joint venture, met een 51/49-verdeling.

Deze uitbreiding volgt op eerder deze maand gedeelde plannen van de twee in China. Dongfeng gaat aldaar auto's van Peugeot en Jeep bouwen, voor de lokale markt. Er gaan overigens ook geruchten dat Dongfeng hier in Europa fabrieken wil overnemen van Stellantis, maar met deze nieuwe deal en de mogelijke productie in Rennes lijkt dat vooralsnog niet aan de orde.

Foto: de Voyah Courage, die je straks als het goed is bij tal van Stellantis-dealers treft.