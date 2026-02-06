"Europa is getuige van de opkomst van nieuwe geopolitieke spanningen. Handel, technologie en industriële capaciteiten worden meer dan ooit ingezet om nationale belangen te dienen. De Europese Unie moet snel een koers kiezen." Stellantis-topman Antonio Filosa en Volkswagen-CEO Oliver Blume winden er geen doekjes om in een opiniestuk dat in het Franse ‘Les Echos’ werd gepresenteerd en via Bloomberg onder onze aandacht kwam. Volgens de topmannen van de twee grootste Europese autobouwers – hoewel Stellantis dat slechts deels is – is het tijd dat de EU actief gaat inzetten op het promoten van Europese auto’s.

Elders op de wereld gebeurt dat al wel. De voorkeur van Trump voor in de VS gebouwde producten is duidelijk, maar al onder Biden was er een sterke focus op de eigen auto-industrie. Zo kwamen elektrische auto’s in de VS alleen in aanmerking voor een aankoopsubsidie als ze tenminste deels in de VS waren gebouwd. In de EU is er al wel een voorzichtig begin van zo’n maatregel. De nieuwe, kleine en relatief goedkope autocategorie die is aangekondigd, biedt namelijk alleen voordeel voor in de EU gebouwde auto’s. Volgens Blume en Filosa kan en moet de EU hiermee echter nog verder gaan. De topmannen erkennen zonder terughoudendheid het belang van eigen, in Europa ontwikkelde technologie. Tegelijkertijd, zo stellen ze, vraagt de klant volkomen begrijpelijk om betaalbare auto’s. Daardoor is het in de huidige situatie al snel noodzakelijk om goedkope onderdelen te importeren, zoals bij Renault overigens gisteren nog werd aangekondigd.

Volgens Bloomberg had de Europese Commissie in januari al een besluit willen nemen over het ‘voortrekken’ van in Europa gebouwde auto’s, maar is dat besluit met minstens een maand uitgesteld.