Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Stellantis brengt Leapmotor naar Zuid-Amerika

Via het bestaande netwerk

1
Leapmotor B10

Sinds 2023 maakt het Chinese merk Leapmotor in Europa gebruik van het dealernetwerk van Stellantis. Hetzelfde gaat nu in Zuid-Amerika gebeuren.

Twee jaar geleden gingen Stellantis en Leapmotor een joint-venture aan, onder de naam Leapmotor International, waar Stellantis voor 51 procent eigenaar van is. Dat is de organisatie die de internationale verkopen in onder andere Europa verzorgt. Het verkopen en onderhouden van auto’s gaat via het grote ‘vertrouwde’ netwerk van Stellantis. Uit de verkoopcijfers blijkt dat er in Nederland dit jaar tot nu toe 1.025 Leapmotors zijn verkocht. Wereldwijd verkocht het merk dit jaar al een half miljoen auto’s. 

De werkwijze die Leapmotor in Europa gebruikt, gaat het merk nu ook toepassen in Brazilië en Chili, meldt Autonews. Via het netwerk van Stellantis gaan ze twee modellen verkopen. Het gaat om de volledig elektrische C10 en de B10, waarvan zowel de hybride als de volledig elektrische variant op de Zuid-Amerikaanse markt zullen verschijnen.

Het blijft niet bij deze twee landen. Leapmotor geeft aan dat ze in de toekomst willen uitbreiden naar Argentinië, Colombia en Ecuador. 

1 Bekijk reacties
Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Leapmotor

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Leapmotor T03 EV 37,3 kWh 95pk Design | NU INCLUSIEF APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO I Adaptive Cruise Control I Panoramadak I Achteruitrijcamera

Leapmotor T03 EV 37,3 kWh 95pk Design | NU INCLUSIEF APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO I Adaptive Cruise Control I Panoramadak I Achteruitrijcamera

  • 2024
  • 3 km
€ 17.390
Leapmotor C10 REEV Design 28.4 kWh Volledig Elektrisch Automaat met Lederen bekleding, Elektrische stoelen en Camera Uit voorraad leverbaar!

Leapmotor C10 REEV Design 28.4 kWh Volledig Elektrisch Automaat met Lederen bekleding, Elektrische stoelen en Camera Uit voorraad leverbaar!

  • 2025
  • 6 km
€ 37.550
Leapmotor C10 REEV Design 28.4 kWh Range Extender 950 km RANGE Automaat met Lederen bekleding, Elektrische stoelen en Camera Uit voorraad leverbaar!

Leapmotor C10 REEV Design 28.4 kWh Range Extender 950 km RANGE Automaat met Lederen bekleding, Elektrische stoelen en Camera Uit voorraad leverbaar!

  • 2025
  • 6 km
€ 38.357

Lees ook

Nieuws
Leapmotor Lafa5

Leapmotor B05 als ronduit bizarre vierdeurs cabriolet

Nieuws
Leapmotor A10

Leapmotor A10 of B03X: elektrische instap-SUV met 500 kilometer bereik

Nieuws
EuroNcap 19 november 2025 Leapmotor en anderen

Leapmotor aan de leiding in nieuwe reeks EuroNCAP-botsproeven

Nieuws
Leapmotor A10

Leapmotor A10: elektrisch en nog goedkoper dan de B10

Nieuws
Leapmotor patent

Dit is de goedkope Leapmotor A10!

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.