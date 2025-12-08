Stellantis brengt Leapmotor naar Zuid-Amerika

Sinds 2023 maakt het Chinese merk Leapmotor in Europa gebruik van het dealernetwerk van Stellantis. Hetzelfde gaat nu in Zuid-Amerika gebeuren.

Twee jaar geleden gingen Stellantis en Leapmotor een joint-venture aan, onder de naam Leapmotor International, waar Stellantis voor 51 procent eigenaar van is. Dat is de organisatie die de internationale verkopen in onder andere Europa verzorgt. Het verkopen en onderhouden van auto’s gaat via het grote ‘vertrouwde’ netwerk van Stellantis. Uit de verkoopcijfers blijkt dat er in Nederland dit jaar tot nu toe 1.025 Leapmotors zijn verkocht. Wereldwijd verkocht het merk dit jaar al een half miljoen auto’s.

De werkwijze die Leapmotor in Europa gebruikt, gaat het merk nu ook toepassen in Brazilië en Chili, meldt Autonews. Via het netwerk van Stellantis gaan ze twee modellen verkopen. Het gaat om de volledig elektrische C10 en de B10, waarvan zowel de hybride als de volledig elektrische variant op de Zuid-Amerikaanse markt zullen verschijnen.

Het blijft niet bij deze twee landen. Leapmotor geeft aan dat ze in de toekomst willen uitbreiden naar Argentinië, Colombia en Ecuador.