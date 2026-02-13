'Stellantis brengt dieselmodellen terug in Europa'

Diesel als personenautobrandstof is sinds dieselgate bezig aan een race naar de bodem, hoewel dat niet overal even snel gaat. Stellantis zwemt zelfs tegen de stroom in en brengt diesel voor meerdere modellen terug in het Europese aanbod.

Als we zeggen dat diesel ‘op zijn retour’ is, betekent dit dan minder of juist meer dieselmotoren? De neergang van diesel lijkt immers zo vanzelfsprekend, dat de terugweg inmiddels ook het tegenovergestelde kan betekenen. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Opel en Peugeot, introduceert momenteel echter juist nieuwe dieselversies. Dat concludeert Reuters op basis van verschillende (pers-)berichten en statements. Als Nederlanders zijn wij niet meer zo thuis in het dieselaanbod van automerken, omdat de vaak nog wel leverbare dieselversies in Nederland al heel lang niet meer worden aangeboden.

Een korte ronde langs Duitse prijslijsten en persberichten lijkt echter te onderstrepen wat Reuters zegt. Bij Stellantis moet je dat van die zeven modellen dan wel met een korreltje zout nemen, want bij de Opel Combo, Peugeot Rifter en Citroën Berlingo praten we immers over dezelfde auto. De Opel Astra en Peugeot 308 zijn ook zustermodellen en kregen hun 1.5-dieselmotor met 130 pk bij hun recente facelift inderdaad terug. Ook DS en Alfa Romeo gaan voorlopig door met het leveren van diesels, naar eigen zeggen omdat de klant daarom vraagt.

De terugkeer van diesels bij bepaalde Stellantis-modellen past bij dit bedrijf in een breder plaatje. Onder een nieuwe CEO wordt er immers een nieuw soort ‘realpolitik’ bedreven, waarbij de vraag van de klant weer belangrijker is dan mooi klinkende ambities. Dieselmotoren stoten bovendien weinig CO2 uit, hoewel dat natuurlijke verschil door de komst van hybrides en plug-inhybrides met benzinemotoren niet altijd meer geldt. Voor Nederland maakt het allemaal weinig uit, want hier is diesel door torenhoge wegenbelasting en dito bpm zelfs voor veelrijders vaak niet meer aantrekkelijk.