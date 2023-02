Stellantis boekt recordwinst over 2022

2022 was weliswaar pas het tweede jaar dat het voormalige Groupe PSA en Fiat Chrysler Automobiles gezamenlijk onder de Stellantis-paraplu zaten, maar toch is er reden voor een feestje. Het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Jeep boekte een recordwinst van netto €16,8 miljard, 26 procent meer dan een jaar eerder. Ter vergelijking: de recordwinsten van FCA en PSA van voor de samensmelting kwamen bij elkaar opgeteld op net geen €6 miljard uit. De omzet van Stellantis ging in 2022 met 18 procent omhoog naar €179,6 miljard.

Stellantis verscheepte afgelopen jaar net iets meer dan 6 miljoen nieuwe auto's wereldwijd, zo'n 2,3 procent minder dan vorig jaar. Europa was voor Stellantis de markt waar de hardste klappen vielen. Sterker zelfs, met een verkoopkrimp van 8 procent is 'Enlarged Europe' zelfs de enige markt waar Stellantis de verkopen achteruit zag gaan in 2022. Er werden hier afgerond 2,63 miljoen auto's verkocht door het concern. In Noord-Amerika, na Europa de belangrijkste markt, was er 2 procent groei en kwam het totaal op ruim 1,86 miljoen uit.

Bij de presentatie van de cijfers staat Stellantis vooral stil bij het succes van zijn elektrische auto's. De verkopen van volledig elektrische modellen zijn in 2022 met maar liefst 41 procent gegroeid naar ruim 288.000 stuks. In Europa doet de Peugeot e-208 een flinke duit in het zakje. De 208 (elektrisch en brandstof) was hier het meest verkochte model van Stellantis én überhaupt de best verkochte auto van Europa.