Stellantis blijft toegewijd aan Italië na forse investeringen VS

Filosa doet belofte

27
Fiat 500 Hybrid

Stellantis blijft toegewijd aan zijn Italiaanse productieactiviteiten. Topman Antonio Filosa van het bedrijf, met het hoofdkantoor in Hoofddorp, beloofde vierhonderd extra werknemers aan te nemen om de productie in de Mirafiori-fabriek in Turijn te versterken.

Filosa, die sinds juni de hoogste baas is bij Stellantis, sprak met Italiaanse vakbonden om duidelijkheid te geven over de toekomstplannen. Stellantis kondigde eerder deze maand aan de komende vier jaar ruim 11 miljard euro te investeren in de Verenigde Staten. Het concern wil daarmee zijn activiteiten in de belangrijke Amerikaanse markt herstellen en de impact van invoerheffingen beperken.

In Europa werd daarentegen de productie vorige maand in twee fabrieken in Italië en Frankrijk tijdelijk stilgelegd door een zwakke vraag, wat leidde tot onzekerheid bij het personeel.

