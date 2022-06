Stellantis: 'Automarkt kan instorten zonder goedkopere EV's'

De kogel is bijna door de kerk: in Europa mogen na 2035, op uitzonderingen na, geen nieuwe brandstofauto's meer worden verkocht. Volgens Stellantis brengt dat een behoorlijke druk voor autofabrikanten met zich mee. Een topman van het concern zegt zelfs dat de automarkt 'zal instorten' als elektrische auto's niet sneller goedkoper worden.

Een kostenreductie van 40 procent bij de productie van EV's. Dat is waar Stellantis voor gaat in 2030, stelt Arnaud Deboeuf, de 'Chief Manufacturing Officer' van Stellantis, tegenover Bloomberg. Volgens hem is dat namelijk hard nodig. "Als EV's niet goedkoper worden, zal de markt instorten", aldus Deboeuf. "Het is een grote uitdaging." Stellantis investeert momenteel fors in de bouw van meerdere EV- en accufabrieken. Door het zelf maken van veel onderdelen en te onderhandelen over de prijzen met toeleveranciers, wil Stellantis de kostprijs per auto gaan verlagen. Ook de nieuwe STLA-platformen moeten uiteindelijk gaan bijdragen aan een reductie van de kosten.

Met nog iets meer dan tien jaar te gaan voordat er mogelijk een verbod op nieuwe auto's met verbrandingsmotoren komt, is haast geboden voor de autofabrikanten. Met name de zoektocht naar genoeg grondstoffen voor onder meer de accu's vormt een grote uitdaging. Carlos Tavares, de CEO van Stellantis, zegt zelfs dat het beleidsmakers 'niet uitmaakt' of autofabrikanten wel aan genoeg grondstoffen kunnen komen om de transitie te volbrengen. Verder benadrukte Tavares dat het niet gegarandeerd is dat alle autofabrieken in Europa de transitie kunnen maken. Volgens hem hangt dat af van hoe de automarkt de komende jaren blijft presteren.

Ook ACEA, de Europese autobrancheorganisatie - dat Stellantis overigens heeft verlaten - maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van de grondstoffen. Verder wil ACEA dat Europese lidstaten meer werk gaan maken van het realiseren van de benodigde laadinfrastructuur. Oliver Zipse, president van ACEA en tevens topman van BMW, benadrukte verder dat waterstof en CO2-neutrale brandstoffen ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in het wegvervoer.