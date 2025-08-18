Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Stellantis’ Leapmotor verslaat alle andere nieuwkomers

Gaat als een dolle, ook in Europa

5
Leapmotor T03
Jan Lemkes

Leapmotor, de Chinese EV-bouwer waar Stellantis een belang in heeft, gaat wereldwijd en zeker ook in Europa als een dolle. Het merk lijkt in 2025 zelfs alle andere start-ups te gaan verslaan, stelt Bloomberg.

Leapmotor kennen we in Europa als een merk van Stellantis. Niet zoals Opel of Peugeot dat zijn, maar omdat Stellantis een meerderheidsbelang heeft in Leapmotor International, dat de levering van Leapmotors in Europa verzorgt. Leapmotor levert hier vooralsnog de grote C10 en de goedkope T03 en voegde onlangs ‘midddelmaatje’ B10 aan het Europese aanbod toe. Niet zonder succes, zo blijkt. In Europa heeft Leapmotor tot nu toe in 2025 8.311 auto’s verkocht, meldt Bloomberg, tegen 163 vorig jaar.

Toen was het merk uiteraard nog echt aan het opstarten in Europa, maar ook op grotere schaal laat Leapmotor mooie resultaten zien. Zo zou het merk dit jaar wereldwijd afstevenen op maar liefst 500.000 geleverde auto’s. Dat is aanzienlijk meer dan vergelijkbare Chinese start-up-merken als Zeekr, Xpeng en Nio. 500.000 is bovendien dik 72 procent meer dan de 290.000 Leapmotors die vorig jaar werden verkocht, en bovendien 200 procent meer dan op het dieptepunt in augustus 2024. En dan moet de levering van de B10, die in zijn segment erg aantrekkelijk is geprijsd, nog op gang gaan komen…

Leapmotor verkopen vs. concurrenten. Bron: Bloomberg

In Nederland gaat het allemaal wat minder hard met Leapmotor, hoewel er ook hier wel een stijgende lijn zichtbaar is bij het vorig jaar gelanceerde merk. In 2025 gingen er tot nu toe 388 Leapmotors op Nederlands kenteken, tegen 54 in (heel) vorig jaar. Het merk staat daarmee op plek 37 in de merkenranglijst, net onder Honda en boven DS, Bentley en Lancia. De goedkope T03 is bij ons net wat populairder dan de grote C10, die er overigens ook als niet volledig elektrische REEV is.

5 Bekijk reacties
Leapmotor Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Leapmotor

INFO

Had je deze auto's al gezien?

Leapmotor B10 Life Pro 56.2 kWh

Leapmotor B10 Life Pro 56.2 kWh

  • 2025
  • 1 km
€ 27.995
Leapmotor B10 Design ProMax 67,1 kWh Grote accupakket met actieradius van 434 Kilometer!

Leapmotor B10 Design ProMax 67,1 kWh Grote accupakket met actieradius van 434 Kilometer!

  • 2025
  • 10 km
prijs op aanvraag
Leapmotor B10 Life Pro 56,2 kWh

Leapmotor B10 Life Pro 56,2 kWh

  • 2025
  • 10 km
€ 27.995

Lees ook

Nieuws
Leapmotor C10 Irmscher

Leapmotor C10 krijgt sportieve inmenging uit Duitsland

Nieuws
Leapmotor C10 REEV

Leapmotor C10: van 217 pk naar 585 pk en met grotere accu

Nieuws
Leapmotor B10

Leapmotor B10: €12.000 goedkoper dan een Volkswagen ID4

Nieuws
Ferrari laden laadkabel EV PHEV

Ferrari komt mogelijk met EV op Chinese basis

Nieuws
Leapmotor B01

Leapmotor B01: budgetaanval op Tesla Model 3

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.