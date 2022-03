Steeds meer particulieren kopen elektrische auto

In de periode 2015 tot en met 2019 werd gemiddeld slechts 12 procent van alle in die jaren nieuw geregistreerde elektrische auto's op naam van een particulier gezet. In 2021 lag dat percentage op 21 procent. De medio 2020 ingevoerde aankoopsubsidie zou daar samen met de komst van meer betaalbare elektrische personenauto's hun steentje aan hebben bijgedragen. Daarnaast speelt volgens RAI Vereniging en Bovag mee dat de acceptatie van elektrisch rijden almaar toeneemt.

Hoewel elektrische auto's lang niet altijd goedkoop zijn, ligt de gemiddelde prijs van een nieuwe elektrische auto tegenwoordig veel lager dan enkele jaren geleden. Waar een nieuwe elektrische auto in 2016 nog gemiddeld €79.000 kostte, lag de gemiddelde EV-prijs in 2021 op €51.000. Maar liefst €28.000 lager dus. Vorig jaar was 78 procent van de nieuw geregistreerde EV's een compacte middenklasser (C-segment) of middenklasser (D-segment).

Subsidie

Voor dit jaar is met €91,5 miljoen een veel groter bedrag beschikbaar voor de SEPP-subsidie, de zogeheten aanschafsubsidie van €3.350 die je kunt aanvragen voor een nieuwe of gebruikte elektrische auto met een cataloguswaarde van maximaal €45.000. In de eerste twee maanden van dit jaar steeg het aandeel particuliere registraties in de totale EV-verkoop naar maar liefst 56 procent. In totaal zijn in in die maanden 6.741 nieuwe EV's op kenteken gezet, in de eerste twee maanden van 2021 waren dat er nog 2.375. Let wel: daarin worden zowel de zakelijke als particulier geregistreerde elektrische auto's meegeteld.

Op 10 maart was zo'n 60 procent van de beschikbare subsidie voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto al vergeven. Voor ruim 12.750 nieuwe EV's was al aan aanschafsubsidie aangevraagd. Ook voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto met een cataloguswaarde van tot €45.000 valt aanschafsubsidie aan te vragen. Met €2.000 is die wel lager dan de tegemoetkoming die je bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto kunt aanvragen. Van de dit jaar beschikbare €20,4 miljoen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto was op 10 maart €9.462.000 vergeven, 46,4 procent dus en nog niet de helft. Dat betekent dat voor 4.731 gebruikte EV's SEPP-subsidie is aangevraagd en er nog voor 5.459 elektrische occasions budget over is.

Vorig jaar was de Skoda Enyaq iV in Nederland de meest verkochte elektrische auto, gevolgd door de Kia Niro EV en de Volkswagen ID4.