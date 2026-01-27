Steeds vaker is een nieuwe auto die in Europa wordt verkocht een elektrische. Het aandeel dat elektrische auto's in de Europese registraties hebben, neemt dus toe. Toch heeft nog altijd meer dan 80 procent van alle nieuwe auto's die vorig jaar in Europa zijn geregistreerd, een verbrandingsmotor. Dat en meer blijkt uit een analyse door AutoWeek van de cijfers van de Europese brancheorganisatie European Automobile Manufacturers' Association (ACEA).

Vorig zijn er in de Europese Unie 10.822.831 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 1,8 procent meer dan in 2024. Tellen we daar de registraties in het Verenigd Koninkrijk en EFTA-landen IJsland, Noorwegen, Zwitserland bij, dan komen we op 13,28 miljoen verkochte personenauto's. Dat waren er 2,4 procent meer dan in 2024. Een prima jaar dus voor de Europese autohandel. Een steeds groter wordend deel van alle geregistreerde nieuwe auto's, is een elektrische auto.

In 2021 was nog geen tien procent van alle nieuwe auto's die in de EU werden gekentekend, een elektrische auto. Vorig jaar waren elektrische auto's goed voor een aandeel van 17,4 procent. Ruim 7 procentpunten verschil dus. Vergelijken we 2025 met 2024, dan zien we dat het aandeel dat elektrische auto's in de totale registraties hadden met 3,8 procentpunt is toegenomen. Als we de registratiecijfers van de EFTA-landen en het VK meenemen, zien we dat elektrische auto's goed zijn voor bijna 20 procent van de registraties. Bijna één op de vijf van alle geregistreerde nieuwe auto's zou dan een elektrische auto zijn. In Noorwegen waren 172.231 van de 179.632 geregistreerde nieuwe personenauto's een EV. Zo'n 98 procent dus.

Ongeacht of we naar de cijfers van de EU of die van de Europese Unie, de EFTA-landen en het VK kijken, heeft het ruim 80 procent van alle geregistreerde nieuwe auto's nog een verbrandingsmotor. Interessante maar bekende trends die zich ook in 2025 voortzetten: de auto met een niet-geëlektrificeerde benzinemotor verliest terrein, terwijl het marktaandeel van mild-hybride en hybride toeneemt. De plug-in hybride wint ten opzichte van 2024 en 2023 weer marktaandeel. Het tempo waarmee de dieselauto klandizie verliest, kent geen weerga. In 2025 had nog slechts een kleine 9 procent van alle nieuwe auto's een dieselmotor, 3 procentpunt minder dan in 2024.

Plug-in hybrides zijn al even op hun retour, al is de daling van het marktaandeel van stekkerhybrides niets vergeleken met de vaart waarmee de diesel klandizie verliest. Het marktaandeel van nieuwe diesels betrof in 2024 nog slechts 11,9 procent, terwijl ze in 2021 nog bijna één op de vijf nieuwe auto's in de EU een zelfontbrander onder de kap had.

Registratie nieuwe auto's in de Europese Unie naar type aandrijflijn - 2025