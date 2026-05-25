Een elektrische auto, zonnepanelen op het dak, maar geen oprit om te laden. Moet je dan altijd naar een dure openbare laadpaal, of mag je een kabel over de stoep leggen? Dat verschilt per gemeente. Duurzaamheidsexpert Aljo Hartgers en Sjors ten Tije van de Vereniging Elektrische Rijders vertellen waar je rekening mee moet houden.

Wie een eigen oprit heeft, hangt relatief eenvoudig een laadpunt aan de muur of zet een laadpaal neer. Maar veel Nederlanders parkeren hun auto aan de straat. Dan wordt thuisladen ineens ingewikkelder.

Je gebruikt je eigen stroom, maar je laadkabel moet over de openbare stoep. Dat noem je ook wel een verlengde private aansluiting. Je laadpunt staat op je eigen grond, bijvoorbeeld aan de gevel of in de voortuin. De auto staat aan de andere kant van de stoep. Daartussen moet de kabel veilig naar de auto. In de volksmond: stoepladen.

Mag je zomaar een laadkabel over de stoep leggen?

Nee, dat mag lang niet overal. De stoep is openbare ruimte en daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Daardoor verschillen de regels per gemeente enorm. De ene gemeente staat het onder voorwaarden toe, maar in het grootste deel van de gemeenten mag het niet.

Hartgers onderzocht het beleid van 342 gemeenten. "Op dit moment is in 139 gemeenten (40,6 procent) een vorm van stoepladen toegestaan of loopt een proef. Dat betekent dat het in de meerderheid van de gemeenten nog niet mag.”

Dat verschil komt volgens Hartgers vooral door juridische zorgen."Gemeenten zijn bang voor aansprakelijkheid als iemand struikelt of als de stoep minder toegankelijk wordt. Veel gemeenten willen het wel, maar het is vooral juridisch spannend”, zegt Hartgers. "Maar we zien een verschuiving. Vorig jaar mocht je nog maar 92 gemeenten (26,9 procent) stoepladen. Veel gemeenten kiezen eerst voor een pilot.”

Welke oplossingen zijn er voor stoepladen?

Er zijn grofweg vier opties. De eenvoudigste oplossing is een kabelmat of kabelbrug. Daarbij leg je de laadkabel over de stoep en dek je die af met een mat. Dat lijkt op de matten die je ook op festivals ziet als kabels over een looproute liggen. Ten Tije: "Het is goedkoop en makkelijk. Het nadeel is dat zo’n mat zichtbaar blijft liggen en soms diefstalgevoelig is.”

Een nettere oplossing is de kabelgoottegel. Dat is een stoeptegel met een uitsparing waar de laadkabel in ligt, vaak afgedekt met rubber of een borstelstrip. De kabel ligt dan verzonken in de stoep. Ten Tije:"Je mag zo’n tegel niet zelf aanleggen, omdat je dan in de openbare ruimte werkt. Die aanvraag loopt via de gemeente. Zij regelen dat dan.”

Daarnaast is er de platte laadkabel van 5 millimeter. Die vervangt je normale ronde laadkabel. Omdat de kabel laag en plat is, ligt hij minder in de weg.

Tenslotte heb je ook nog de kabelarm. Daarbij hangt de kabel boven de stoep. Hartgers: „Eigenlijk mag die nergens in Nederland. Alleen in de gemeente Zuidplas in Zuid-Holland is dit momenteel toegestaan.”

Gemeentebeleid auto opladen

Wie een elektrische auto overweegt en geen oprit heeft, moet volgens Ten Tije eerst naar het gemeentebeleid kijken.

Hartgers houdt in een actuele grafiek de situatie per gemeente bij. Per gemeente verschilt hoe je in actie moet komen. Ga na welke oplossingen in jouw gemeente zijn toegestaan, of je een aanvraag moet doen en welke kosten de gemeente rekent. Pas daarna heeft het zin om offertes op te vragen voor een laadpunt.

Ten Tije: "Probeer goed in kaart te brengen wat er nodig is voor die laadpaal. Waar zit de meterkast? Waar kan het laadpunt komen? Hoe breed is de stoep? Staat de auto meestal direct voor je huis, of zit er een weg of groenstrook tussen? Met een rijbaan tussen je woning en parkeerplek wordt thuisladen veel ingewikkelder, want een kabel over de weg leggen is geen optie.”

Wat kost het?

De kosten als je thuis wil laden zonder oprit bestaan uit twee delen: eerst natuurlijk het laadpunt zelf en de oplossing voor de stoep. Voor een laadpunt met installatie moet je volgens Ten Tije al snel rekenen op €1.000 tot €1.500 in een eenvoudige situatie. "Bijvoorbeeld als het laadpunt naast de voordeur komt en de meterkast dichtbij zit. Moet een kabel een aantal meter door de voortuin, dan wordt het duurder.”

Daarbovenop komen de kosten voor de stoepoplossing. Een kabelmat is vaak de goedkoopste keuze en kost volgens Ten Tije meestal enkele tientjes. Een platte laadkabel kost, afhankelijk van de lengte, ongeveer €250 tot €300. Hartgers: "Kabelgoottegels kosten ongeveer €50 per stuk. Je hebt er meerdere nodig, afhankelijk van hoe breed de stoep is. Gemiddeld vraagt de gemeente een eigen bijdrage van rond de €600 inclusief het plaatsen.”

Daar staat tegenover dat laden met eigen stroom bijna altijd goedkoper is dan laden bij een openbare laadpaal. Hartgers: "Gemiddeld kost dat 28 cent per kilowattuur. Bij een dynamisch energiecontract kan dat rond de 21 tot 24 cent liggen. Kies je voor een slimme laadpaal, dan kun je niet alleen het drukke stroomnet ontlasten in de piekuren, maar kun je met een dynamisch contract soms nog voordeliger laden. Zeker als je ook nog eigen zonnepanelen hebt. Openbaar laden kost vaak rond 45 tot 50 cent per kilowattuur, al verschilt dat per paal, gemeente en laadpas.”

Geen privé-parkeerplek

Een kabelgoot of laadpunt geeft je geen recht op de parkeerplaats voor je deur. Die plek blijft openbaar. Staat de bezoeker van de buren toevallig op de plek waar jij normaal laadt, dan kun je op dat moment niet laden. "Het is niet jouw privé-parkeerplek”, zegt Ten Tije. "In de praktijk leidt dat niet vaak tot problemen, omdat elektrische auto’s niet elke dag hoeven te laden. Maar het vraagt wel om duidelijke afspraken en realistische verwachtingen.”

Je mag dus ook niet met paaltjes, borden of andere trucs een plek claimen. En ben je klaar met laden, dan haal je de kabel weer weg. Zeker bij een kabelmat of platte kabel blijft de stoep een plek waar ook voetgangers, kinderwagens en rolstoelgebruikers veilig langs moeten kunnen.

Kan stoepladen in jouw gemeente niet, dan blijft openbaar laden de praktische terugvaloptie. Bij de gemeente kun je een openbare laadpaal in de buurt aanvragen.

