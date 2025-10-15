De start van de herfstvakantie in de regio's Noord en Midden valt samen met het aflopen van die vakantieperiode in regio Zuid. Die combinatie van veel vakantieverkeer en het reguliere woon-werkverkeer leiden donderdag- en vrijdagmiddag samen met werkzaamheden én grenscontroles tot stevige files en dus vertragingen, zo waarschuwt ANWB.

ANWB verwacht dat de drukte op de weg vrijdagmiddag het hevigst zal zijn. De eerste files worden al rond het middaguur verwacht. Vooral in het midden van Nederland, in Gelderland en in Noord-Brabant wordt het druk. Onder meer op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en op de A1 en A12 richting het oosten. Vorig jaar stond er op dezelfde vrijdag ruim 800 kilometer file. Maak je borst dus maar nat.