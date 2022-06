SsangYong Torres: in 2023 als EV naar Nederland

De bijna compleet vergeten SsangYong Kyron heeft een spiritueel opvolger: de Torres. De Torres is namelijk een model dat niet als opvolger dient van een bestaande SUV van SsangYong, maar dat tussen de 4,45 meter lange Korando en de 4,85 meter lange Rexton komt te staan. Eerder dit jaar gaf SsangYong al een stel designschetsen van de auto vrij en maakte daarbij direct bekend dat de intern J100 genoemde nieuwe SUV vernoemd zou worden naar het Torres del Paine, een nationaal park in het zuiden van Chili. SsangYong laat nu de eerste beelden van de daadwerkelijke Torres zien, maar houdt uitgebreide technische informatie nog even onder de pet.

De Torres is een naar SsangYong-begrippen robuust ogende SUV die volgens de nieuwe 'Powered by Toughness'-designtaal van het merk is getekend. De SUV heeft stevig aangezette wielkasten, een hoge neus met daarin veel verticale en horizontale lijnen, grote openingen en een echt achterportier als achterklep. Met de 'bult' in het achterportier geeft SsangYong de Torres een designverwijzing naar het reservewiel dat vroeger veelal op terreinwagens zat. De grille bestaat uit zes dubbele spijlen en wordt geflankeerd door opvallende led-verlichting met led-dagrijelementen die rond de onderste helft van de daadwerkelijke koplampen lopen en opzij duiken. Opvallend zijn niet alleen de zilverkleurige elementen onderin de bumpers, maar ook de in dezelfde kleur uitgevoerde opbergbakken in de C-stijlen die ons enigszins aan de optionele accessoire Land Rover Defender doen denken.

Het interieur - waarvan nog maar weinig fatsoenlijk beeldmateriaal beschikbaar is - is volgestopt met displays. Achter het stuurwiel zit een digitaal instrumentarium, centraal in het dashboard staat een min of meer los van de rest van cockpit geplaatst infotainmentscherm en eronder zit een scherm waarmee je onder meer de klimaatregeling kunt bedienen. Uit de Koreaanse brochure kunnen we afleiden dat het infotainmentscherm 12,3-inch meet en dat het scherm eronder een diameter heeft van 8 inch. De bagageruimte meet 703 liter en is daarmee meer dan behoorlijk. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 1.662 liter aan materiaal meezeulen.

De Torres komt in Zuid-Korea in ieder geval beschikbaar met een T-GDI-benzinemotor die aan een zestraps automaat van Aisin is geknoopt. Technische specificaties van die aandrijflijn ontbreken, al verwachten we dat het om de bekende 1.5 van SsangYong gaat. Ach, voor de Nederlandse markt maakt het gebrek aan technische gegevens van die benzineversie weinig uit. De Torres komt volgend jaar namelijk ook naar Nederland, maar dan alleen met een elektrische aandrijflijn! De vanafprijs van de Torres ligt in Zuid-Korea op omgerekend €19.930, bepaald geen verkeerde prijs.