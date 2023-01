SsangYong heet straks KG

Het ging SsangYong de laatste jaren bepaald niet voor de wind. Het bedrijf behaalde jaren op rij slechte financiële resultaten en het vorige moederbedrijf Mahindra & Mahindra voelde er weinig voor om ook nog maar één euro, Indiase rupee of Koreaanse won in het langzaam kapseizende merk te steken. In Edison Motors leek SsangYong een redder te vinden, maar ook die club trok zijn handen van het merk af. Even leek het gedaan met SsangYong Motor, maar medio vorig jaar diende het Koreaanse KG Group zich aan. KG Group nam SsangYong over en is bereid er stevig in te investeren, maar de kersverse eigenaar ziet het niet zitten om het merk SsangYong te laten heten.

Tijdens een in Korea gehouden evenement liet Kwak Jea-sun, voorzitter van SsangYong, weten dat SsangYong Motors met ingang van maart 2023 door het leven zal gaan als KG Mobility. Voor de auto's van het merk zal merknaam 'KG' gebruikt worden. Volgens Jae-sun heeft de naam SsangYong een 'pijnlijke imago' opgebouwd waar het met een naamswijziging van af hoopt te komen.

Het is overigens niet voor het eerst dat het bedrijf een naamswijziging ondergaat. SsangYong komt voort uit twee bedrijven die in de jaren zestig fuseerden tot Ha Dong-hwan Motor. Dat bedrijf werd overgenomen door de SsangYong Business Group die het automerk vervolgens omdoopte tot SsangYong Motor. SsangYong Motor kwam later nog in handen van onder meer Daewoo Motors en het Chinese SAIC. Het Indiase Mahindra werd in 2010 eigenaar.

SsangYong's (of eigenlijk dus KG's) nieuwste model is de Torres, een auto die dit jaar met een elektrische aandrijflijn ook in Nederland op de markt moet komen. Als dat feest nog doorgaat, gaat de Torres hier dus ook KG Torres heten. Overigens zit er ook nog een kleinere elektrische SUV in het vat.