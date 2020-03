Spyros Panopoulos komt met 3.000 pk sterke 'Chaos'

Met een hele reeks teaserfoto's blikt Panopoulos vooruit op de Chaos. Het gros van die foto's laat onderdelen van de productie zien, maar op een aantal foto's zien we de auto zelf ook al deels. Die pikken we er even tussenuit. Hoewel de details kundig verborgen gehouden worden, is duidelijk te zien dat we met een lage en agressief vormgegeven auto te maken hebben, met ongetwijfeld de nodige overeenkomsten met andere hypercars. Het aanbod aan hypercars van wat obscure merken begint immers aardig uit te puilen.

Panopoulos, die als tuner zijn sporen verdiende in diverse motorsport-takken, wist in de loop der jaren behoorlijk de grenzen te vinden qua motorvermogens. Zo weet hij met zijn bedrijf Extreme Tuners regelmatig te verbazen met absurd sterke blokken. Hij heeft naar verluidt een wereldrecord in handen, door in verhouding 1.550 pk uit 1.000 cc te halen. Ook schroefde hij al eens een zelfontwikkelde 1.8 viercilinder in een Mitsubishi Lancer Evolution, die 2.880 pk kon leveren bij een absurde 14.100 tpm. In de video hieronder zien we een andere bizarre Lancer van Panopoulos in actie.

Bij de Chaos heeft Panopoulos die ervaring ook laten gelden. Op zijn website meldt de 41-jarige dat de hypercar zijn kracht haalt uit een biturbo 4,0-liter V10 die ook behoorlijk aan het waanzinnige grenst. Bij 11.000 toeren per minuut moet dat blok 2.000 pk leveren. Wie het gas nog verder intrapt, haalt volgens Panopoulos 3.000 pk bij 12.000 tpm. Dat geweld gaat middels een achttraps automaat naar alle vier de wielen. Panopoulos spreekt over een 0-100-tijd van 1,9 seconden en een topsnelheid van boven de 500 km/h. We zijn benieuwd.