Spyker-oprichter Maarten de Bruijn is terug met de DeBruyn Ferox V8

De DeBruyn Ferox V8 is een nieuwe Nederlands sportauto van de hand van Maarten de Bruijn. Het is de man die Spyker opnieuw oprichtte eind vorige eeuw, nadat hij al sinds 1990 zijn droom had om een eigen sportwagenmerk te beginnen. Dit jaar keert hij terug met de Ferox V8, een 1.000 kilo lichte sportwagen van aluminium met een 500 pk sterke motor. Afgelopen weekend debuteerde de nieuwe bolide op Wheels at the Palace bij paleis Soestdijk.

Het enige prototype, dat zeer goed herkenbaar is als een ontwerp van Maarten de Bruijn, beschikt net als de Spykers van begin deze eeuw over een Audi V8 met 350 pk. De versies die aan klanten zullen worden afgeleverd, krijgen een GM 6.2 V8 met 500 pk. Die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, want de auto is zo analoog mogelijk gehouden. Het doel is een van de laatste echte rijdersauto’s neer te zetten.

Nederlands werk

Elk detail aan de auto is door De Bruijn zelf ontworpen, en er zijn ook aanpassingen aan de Amerikaanse achtcilinder gedaan. Zo heeft de auto een zelf ontworpen vliegwiel, en ook de wielen zijn een design van De Bruijn zelf: “Elk detail aan de auto moet een kunstwerk op zich zijn”, aldus de autobouwer. De Bruijn heeft de aluminium carrosserie van de eerste auto - die afgelopen weekend veel aandacht trok bij het klassiekerevenement in de tuinen van paleis Soestdijk - zelf geklopt. Voor de productieversies wordt het ambachtelijke handwerk gedaan door Jansen carrosseriebouw in Wesepe, een bekende restaurateur van klassiekers.

Naast Maarten de Bruijn zijn twee partners betrokken bij de start van dit nieuwe project. De Ferox V8 is helemaal met de hand gebouwd en begint bij €650.000 exclusief belastingen. Volgens een van de partners die we spraken bij Wheels at the Palace zijn er al drie exemplaren van de Ferox V8 verkocht.