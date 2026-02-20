Ga naar de inhoud
Spotgoedkope elektrische auto van €6.000 biedt meer dan het minimale

Slagkracht

Tata Punch EV
Tata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EVTata Punch EV
Lars Krijgsman

Een nieuwe auto van €6.000, dat kan toch helemaal niets zijn? Zou je denken. Deze vernieuwde elektrische cross-over biedt voor een voor ons uiterst zacht prijsje veel meer dan het minimale!

De goedkoopste elektrische auto die je in Nederland kunt kopen, is de Dacia Spring. Daar betaal je minimaal €18.000 voor. Voor het geld van een nieuwe Spring in Nederland koop je in India maar liefst drie elektrische compacte cross-overs. We hebben het dan over de vernieuwde Tata Punch EV. Die heeft in India namelijk een vanafprijs van omgerekend €6.065! De accu moet je dan huren. Wil je die liever kopen? Dan ben je met omgerekend €9.054 klaar, de helft van wat een kleinere Dacia Spring hier kost.

De Tata Punch EV bestond al, maar is nu gefacelift. Hij heeft een vernieuwd toet en een aangepaste achterzijde. Interessanter is wat hij te bieden heeft. Hij biedt namelijk aanzienlijk meer voor fors minder. Voorheen kostte de Tata Punch in India minstens zo'n €12.000. Hij was er met 25 kWh en 35 kWh accu en met 82 pk of 112 pk sterke elektromotor. De vernieuwde Punch verruilt die accu's voor grotere exemplaren met een capaciteit van 30 kWh en 40 kWh. Met de kleine accu komt de Tata Punch EV - volgens de vrij optimistische Indiase ARAI-cyclus - 365 kilometer ver. Met de grote accu tot wel 465 kilometer. De Tata Punch EV komt niet alleen verder, hij is ook sterker. De versie met 30 kWh accu heeft een 89 pk sterke elektromotor, de variant met grotere accu schopt het nu tot 131 pk. Nog een relevante verbetering: voortaan kan de zo'n 3,8 meter lange elektrische cross-over met 65 kW in plaats van de vorige 50 kW DC-laden. Tel uit je winst.

Tata Punch EV

Ziet er voor €6.000 of €9.000 niet verkeerd uit, toch?

In India neemt de Punch het op tegen auto's als de MG Comet en de lokale variant van de elektrische Citroën ë-C3. Naar Nederland komt hij niet. Is dat een gemis?

