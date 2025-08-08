Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Sportieve Volvo XC90 is 'kunst uit Duitsland'

Tweede ronde

3
Volvo XC90 Heico Sportief
Volvo XC90 Heico SportiefVolvo XC90 Heico SportiefVolvo XC90 Heico SportiefVolvo XC90 Heico SportiefVolvo XC90 Heico SportiefVolvo XC90 Heico SportiefVolvo XC90 Heico Sportief
Lars Krijgsman

De Volvo XC90 krijgt een sportief randje. Dat kun je letterlijk nemen, de SUV wordt volgehangen met lipjes, randjes, spoilertjes en vleugeltjes. Niet door Volvo zelf, overigens.

De Volvo XC90 is wellicht niet de eerste auto waar je een stel aerodynamische extraatjes op verwacht. Het is een ruim 4,95 meter lange, bijna 1,78 meter hoge SUV die in Nederland enkel als plug-in hybride leverbaar is en met die hardware een niet malse 2.200 kilo weegt. Merken als Mercedes-Benz en BMW voeren al jaren extra dikke en al dan niet extra krachtige sportief uitgedoste varianten van hun SUV's, dus kan een Volvo XC90 met een sportiever voorkomen vast ook. Zo moet het Duitse Heico Sportiv gedacht hebben toen het de Volvo XC90 weer op de snijtafel legde.

Weer? Jazeker, Heico Sportiv stortte zich in 2015 ook al op de XC90. Toen was de Volvo XC90 er pas net. Inmiddels zijn we heel wat jaartjes verder. De Volvo XC90 wordt later deze maand elf jaar oud en zijn we een uitgebreide facelift verder. Een bodykit staat ook die opgefriste XC90 goed, vindt tuner Heico Sportiv. Het brengt een uit aangezette voor en achterbumpers, zijskirts en vier ovale uitlaateindstukken bestaande set optische lekkernijen naar de SUV. 'Kunst uit Duitsland', noemt Heico Sportiv zijn creatie. Wie het hele setje in carrosseriekleur gespoten wil hebben, is in Duitsland €5.250 kwijt.

De tuner heeft ook motorische extraatjes op de planken liggen, onder meer een herschreven motormanagementsysteem dat 45 pk aan het vermogen van de XC90 T8 toevoegt, al biedt het die module nog niet aan voor de gefacelifte versie.

3 Bekijk reacties
Volvo Volvo XC90

Had je deze auto's al gezien?

Volvo XC90 3.2 Sport, dealer onderhouden, bijtel vriendelijk!

Volvo XC90 3.2 Sport, dealer onderhouden, bijtel vriendelijk!

  • 2007
  • 214.000 km
€ 14.950
Volvo XC90 T8 Recharge AWD Ultimate Dark | Long Range | 360 Camera | Head-up | Gelaagd glas | Panoramadak

Volvo XC90 T8 Recharge AWD Ultimate Dark | Long Range | 360 Camera | Head-up | Gelaagd glas | Panoramadak

  • 2023
  • 26.076 km
€ 68.500
Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription Intro Edition | Nappa Leder met ventilatie | 360 graden camera | Harman Kardon audio | 20" Lichtmetalen velgen | Panoramadak | BLIS Dodehoekdetectie | Adatieve Cruise Control

Volvo XC90 T8 Twin Engine AWD Inscription Intro Edition | Nappa Leder met ventilatie | 360 graden camera | Harman Kardon audio | 20" Lichtmetalen velgen | Panoramadak | BLIS Dodehoekdetectie | Adatieve Cruise Control

  • 2020
  • 152.763 km
€ 44.950

Lees ook

Nieuws
Volvo XC70

Nieuwe Volvo XC90 op komst: waarschijnlijk meer elektrisch dan ooit

Nieuws
Greentimer Volvo XC90

Elektrisch én youngtimer: Greentimer bouwt Volvo XC90 om tot EV

Nieuws
Volvo XC90 productie Torslanda

Huidige Volvo XC90 al een miljoen keer gebouwd

Autotest
Volvo XC90 - Range Rover Sport

Dubbeltest: Volvo XC90 vs Range Rover Sport - Stekkeren op hoog niveau

Nieuws
Volvo XC90

Met deze Volvo XC90 kun je zo naar Klokje Rond

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.