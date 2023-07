Sportieve Toyota GR Prius lijkt een stapje dichterbij

Een maand geleden presenteerde Toyota een knotsgekke sportieve Prius. Of dat ook echt een voorbode is van een Toyota GR Prius? De woorden van niemand minder dan Akio Toyoda klinken wat dat betreft hoopgevend.

De nieuwe Toyota Prius breekt aardig met het verleden. Voor het eerst lijkt de Prius met zijn uiterlijk aardig wat bonuspunten te scoren, in tegenstelling tot zijn voorgangers. Toyota heeft zijn misschien wel meest besproken model natuurlijk niet voor niets een wat flitsendere uitstraling gegeven, want het Japanse merk is nog altijd druk bezig om het hier en daar wat stoffige imago van zich af te schudden. Met wat leuker ogende modellen ben je er alleen nog niet, dus voegt het met het GR-label ook een vleug sportiviteit toe. Het is weer een stukje waarschijnlijker dat ook de Prius een GR-behandeling krijgt, om bij deze vijfde generatie het feest compleet te maken.

De vorige maand gepresenteerde Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition lijkt meer dan een eenmalige vingeroefening. Niemand minder dan Akio Toyoda legt aan Autocar uit dat dat studiemodel een verbrede visie op de Prius belichaamt: "Prius werd een sterke naam omdat het hybride technologie bekend maakte en brak met de vaste segmenten. In die zin werd het een icoon, maar nu hebben we besloten om 'm ook van de andere kant te benaderen en een Prius voor de motorsport te presenteren." Er zijn volgens Toyoda mooie kansen die met een GR-versie aangegrepen kunnen worden: "GR heeft de kracht om de prijs van een product op te voeren, maar ook om modellen nieuwe aantrekkingskracht te geven. We zijn bezig met het opnieuw positioneren van langlopende modellen."

Mocht Toyota inderdaad met een GR Prius komen, dan is er een goede kans dat dat een Prius wordt zónder hybridekracht. Dat zou an sich al heel bijzonder zijn. De meest voor de hand liggende krachtbron voor een GR-versie is immers de 1.6 driecilinder die ook al in de GR Yaris en GR Corolla ligt. De Prius deelt zijn basis met de Corolla, dus technisch moet het vrij eenvoudig te doen zijn. 304 pk en 370 Nm stampt de kleine geweldenaar eruit in de GR Corolla. Ruim 80 pk meer dus dan de standaard plug-in hybride Prius.