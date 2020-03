Sportieve Peugeot 508 plug-in lijkt nabij

Alweer een jaar geleden liet Peugeot een behoorlijk sportieve 508 zien die zijn kracht uit een geblazen 1.6 benzinemotor met 200 pk én twee elektromotoren haalde. Bij elkaar goed voor grofweg 400 pk aan vermogen. Daarna bleef het lange tijd stil rond dit concept, maar in februari deelde het merk plots via Twitter een aantal foto's van een meer productierijpe variant. Daar doet het Franse merk nu nog een schepje bovenop door op haar eigen site meer beeld van de sportieve 508 te laten zien.

Helaas blijft het vooralsnog bij iets meer beeldmateriaal. Peugeot laat er verder nog niets concreets over los. Het lijkt er echter op dat het tijdens de Autosalon van Genève met nieuws had willen komen, maar nu haar eigen moment zal pakken om de PSE 508 te introduceren. Voorlopig moeten we het dus nog even zonder verdere informatie stellen. Op de jongste foto's zien we opnieuw een sportief aangeklede 508 met wat subtiel extra spoilerwerk op de voor- en achterbumper, evenals speciale 20-inch wielen met daarachter forse gifgroene remklauwen. De bijzondere kleurstelling is ook weer van de partij.

Hoewel het nog even gissen blijft wat voor de aandrijving verantwoordelijk is in deze productierijpe sportieve top-508, staat het als een paal boven water dat het een plug-in wordt. Mogelijk heeft Peugeot Sport gewerkt aan een krachtigere variant van de 1.6 turbo uit de bestaande plug-in 508. Het gecombineerde vermogen van de reguliere plug-in bedraagt 225 pk, maar een vermogen van tussen de 250 en 300 pk lijkt ons meer voor de hand liggen bij deze PSE 508. Overigens haalt de 3008 als Hybrid4 uit een vergelijkbare aandrijflijn ook al 300 pk, dus dat moet geen probleem zijn. We wachten het af.