Spofec geeft Rolls-Royce Ghost II een sportiever uiterlijk

Black Badge: bij Rolls-Royce staat dat voor extra sportiviteit. In het geval van de Ghost Series II betekent dit onder andere een vermogen van 592 pk. Goed voor een 0-100-tijd van 4,5 seconden en een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Dat is al niet mis, maar het kan nog harder. Spofec kietelde de twinturbo-V12 naar 706 pk en de auto heeft maar liefst 1.002 Nm aan koppel. Dat levert bij de 0-100 sprint toch een tijdswinst van 0,2 seconden op.

Daarnaast is de tuner ook aan de slag gegaan met het uiterlijk van de luxesedan. De voor- en achterbumper zijn aangepast om de Rolls er sportiever uit te laten zien. Er is nog meer sportieve opsmuk. Het Duitse bedrijf monteerde een achterspoiler en de auto is met 35 mm verlaagd. Om nog meer te kunnen genieten van de V12 biedt de tuner ook een sportuitlaat aan. Ook de 22-inch wielen zijn op maat gemaakt voor deze auto. Daarvoor ging Spofec een samenwerking aan met het Amerikaanse bedrijf Vossen.