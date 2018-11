Spionage: Mazda 3

We zijn nog maar twee weken verwijderd van de officiële onthulling van de nieuwe Mazda 3 zonder spionagebeelden te hebben gezien; dat betekent dat de testrijders lang uit het blikveld van onze fotografen zijn weten te blijven, maar vandaag gaat het op de valreep mis. Hier rijdt de nieuwe 3, in vol ornaat.

Op 28 november is Los Angeles Auto het decor voor de wereldonthulling van de nieuwe Mazda 3. De laatste tijd plaagt Mazda ons met wat teasers, maar vandaag plagen wij terug met de hele auto. Precies twee weken voordat we hem in het echt gaan zien, aanschouwen we hem hier bestickerd. En dat toont dat onze wens dat hij dicht zou blijven bij de prachtige Kai Concept, in vervulling lijkt te gaan.

Neus en silhouet lijken grotendeels overeen te komen met die van de Kai, die vorig jaar in Tokyo de show stal. De lage neus huisvest een forse grille en de voorruit ligt lekker schuin. De brede C-stijlen beloven weinig goeds voor het zicht naar achteren, maar zien er lekker dik uit.

Toch zijn we nog het meest benieuwd naar de inhoud, want de Mazda 3 krijgt als eerste de SkyActive X-technologie, plat gezegd een combinatie van benzine- en dieseltechniek. Mazda belooft het beste van twee werelden. Of de nieuwe 3 er mee debuteert, is echter nog niet duidelijk. Mogelijk begint Mazda het nieuwe avontuur met de atmosferische benzine motoren die we uit de huidige kennen.

Later deze maand weten we meer.