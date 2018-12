Spionage: Land Rover Defender SWB

Tweemaal eerder betrapten we de nieuwe Land Rover Defender tijdens zijn testrondes in het wild. In beide gevallen was het een vijfdeurs versie, maar nu hebben we het harde bewijs dat er ook voor de Defender 90, de korte wielbasis, opvolging komt.

Helemaal nieuw is het niet dat de Land Rover Defender er ook weer als SWB komt, want al in januari wisten we een mule te spotten die onder zijn verknipte Range Rover Sport-koets duidelijk een korte wielbasis had. Onlangs brachten we tot tweemaal toe spionagebeelden van een lange Defender, met eigen koets ditmaal maar nog zwaar beplakt. Aan de hand van die foto's maakte onze huis-illustrator Andrei Avarvarii twee artist's impressions. En hier is dan de korte Defender met definitief koetswerk onder zijn folie.

Daaronder zien we een mix van Defender-achtige vormen en trekjes van de Discovery en Range Rover. Let op het uit het midden geplaatste logo, dat sinds 1994 wordt gehanteerd. Minder traditiegetrouw is de onafhankelijke wielophanging die de starre achteras vervangt. Hoewel er veel hetzelfde moet blijven bij een legendarisch model als als de Defender, zijn vernieuwingen onafwendbaar. "Om een icoon een icoon te laten blijven, kun je niet uitsluitend terugblikken, maar ook vooruitgaan", zei hoofd marketing van Land Rover Felix Bräutigam onlangs nog. "Het enige dat ik kan beloven is dat de nieuwe Defender alles zal kunnen wat onze klanten er van verwachten, zonder dat het een kopie is van wat voorbij is. Het is een auto voor de moderne wereld (..)". Wij vermoeden dat Bräutigam hiermee onder meer hint naar naar een mild hybride duwtje in de rug.

We verwachten de nieuwe Defender begin 2020. Naast de allemaal dit jaar geïntroduceerde gloednieuwe Jeep Wrangler, Mercedes G-klasse en Suzuki Jimny zal hij er voor zorgen dat er weer aardig wat keuze is voor de echte, puristische terreinliefhebbers. We kunnen niet wachten op de grote 4x4-multitest..