Specificaties nieuwe Land Rover Defender opgedoken

De aanloop naar de onthulling van de nieuwe Defender lijkt voor Land Rover een ietwat pijnlijke aangelegenheid. De moderne incarnatie van de terreinbeul verscheen al een aantal keer te vroeg op de digitale kanalen en nu is ook een uitgebreid pakket informatie over de auto gelekt.

Op het forum van website Disco4.com, een pagina waar liefhebbers van de Discovery elkaar gevonden hebben, zijn een stel sheets opgedoken die ogenschijnlijk afkomstig zijn uit een presentatie van Land Rover. Waar de afbeeldingen ook vandaan komen, interessanter is wat we er van kunnen leren. Dat blijkt een boel te zijn.

We wisten al dat de nieuwe Defender net als de laatste generatie beschikbaar komt als korte 90 en als middellange 110. De 110 komt nog dit jaar, terwijl de korte 90 in maart 2020 beschikbaar moet zijn. De nog langere 130 verschijnt in de zomer van 2020. De 90 en 110 komen in ieder geval beschikbaar als S, SE en als HSE.

Formaat

Voor de korte 90 geeft Land Rover een lengte op van 4,32 meter. Die kleinste Defender is 1,93 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,59 meter. De Defender 110 schopt het tot een lengte van 4,76 meter en daarmee is deze middellange Defender 44 centimeter langer dan de korte 90. Met een hoogte van 1,92 meter is hij iets lager dan de 90. De wielbasis van de 110 is met 3,02 meter weer 43 centimeter langer dan die van z'n kortere broer. Net als elke andere Defender is ook de 110 op een haar na 2 meter breed. De 130 is met zijn lengte van 5,1 meter uiteraard de langste van het stel. Z'n hoogte, breedte en wielbasis komen overeen met die van de 110. Dat heeft te maken met de fors langere overhang achter.

De Defender 90 komt volgens de gelekte informatie beschikbaar als vijf- en als zeszitter. De langere 110 moet als vijf-, zes- én als zevenzitter beschikbaar komen terwijl de Defender 130, Land Rover duidt hem aan als 'Premium Explorer' standaard plek biedt aan acht inzittenden. Die laatste moet je dus zien als een high-end variant.

Motoren

Interessant is ook de motorenlijst van de Defender 90 en 110: op benzinevlak staan de P300 en P400 klaar terwijl er gedieseld kan worden in de 200 pk sterke D200 (2.o liter) en 240 pk sterke D240 (2.0 liter). De D300 volgt in modeljaar 2021. Wellicht nóg interessanter: Land Rover geeft de Defender een plug-in hybridevariant in de vorm van de P400e! De elektromotor van deze plug-in lijkt het koppel tijdelijk op te kunnen krikken van 400 Nm naar 645 Nm. Een 0-100-sprint lijkt deze variant in net geen 6 tellen af te kunnen leggen. Zo rap was een Defender niet eerder, al geldt dat ook voor nagenoeg elk andere variant van deze nieuwe generatie. De Defender 130 zal het alleen met de P400, P400e en met de D300 moeten stellen. In alle gevallen wordt er geschakeld met een automatische transmissie.