Speciale Mercedes-AMG GT Black Series in F1-kleuren

De Mercedes-AMG GT Black Series komt met z'n absurde vermogen van 730 pk qua vermogen nog 'slechts' pakweg 300 pk tekort ten opzichte van de Formule 1-auto van Mercedes-AMG. Toch is het wel mooi de krachtigste straatlegale auto ooit van het merk. Daar komt verandering als de One gedoopte hypercar van het merk eenmaal geleverd wordt. Voor de schatrijke gelukkigen die dat monster in ontvangst mogen nemen, heeft Mercedes-AMG nu een kleine verrassing. Deze P One Edition-uitvoering van de AMG GT Black Series. Naar verluidt tegen 'slechts' €50.000 bijbetaling bovenop de One. Dat zou een goedmakertje zijn voor het lange wachten op de One. Het lijkt er overigens op dat Mercedes-fans.de deze foto's van de P One Edition iets eerder in handen had dan Mercedes graag had gezien. Op de officiële kanalen zwijgt Mercedes nog in alle talen over deze uitvoering.

De Black Series P One is direct herkenbaar als een stevige knipoog naar het Formule 1-team van Mercedes. De kleurstelling, met de van zilver naar zwart verschietende koets en contrasterende sterren, lijkt sprekend op de originele livery van de huidige F1-auto's. Ook de groenblauwe accenten, afkomstig van F1-sponsor Petronas, horen er helemaal bij. In het interieur komt die kleur ook meermaals terug. Voor zover bekend blijft het technische verhaal hetzelfde bij de P One. Dat betekent dat een 730 pk en 800 Nm sterke versie van de biturbo 4.0 V8 erin dienstdoet en het vermogen via een zeventraps DCT-automaat naar de achterwielen stuurt. De Black Series schiet daarmee in 3,2 seconden naar 100 km/h en houdt pas bij 320 km/h op met versnellen.