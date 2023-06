Speciale Jaguars E-type komen in paartjes

Jaguar Classic richt zich sinds zo'n drie jaar op het restaureren van Jaguars E-type. Niet zomaar restauraties; men maakt er direct heel speciale exemplaren van. Zo zagen we bijvoorbeeld eerder al de Jaguar E-type 60 Collection, zes paartjes bestaande uit een donkergroene en een grijze E-type die verwijzen naar de eerste E-types waar het publiek in 1961 kennis mee maakte. Nu komt het opnieuw met een setje, deze keer gaat het om een verwijzing naar de eerste Jaguars E-type (Project ZP) die succes boekten in de racerij. Jaguar Classic doopt de reeks, bestaande uit zeven paartjes, de ZP Collection.

Het donkerblauwe (Oulton Blue) gespoten exemplaar is geïnspireerd door de E-type Drophead Coupé waarmee niemand minder dan Graham Hill racesuccessen boekte begin jaren 60. Het origineel, met kenteken ECD400, kwam in 1961 als eerste GT over de finishlijn bij de Oulton Park Trophy. De andere auto, gespoten in Crystal Grey, verwijst naar de auto met het marketingtechnisch erg handige kenteken 'BUY 1', waarmee coureur Roy Salvadori datzelfde jaar won in Crystal Palace en waarmee hij derde werd in eerdergenoemde Oulton Park Trophy.

De blauwe E-type krijgt een interieur bekleed met rood leer, de grijze krijgt donkerblauwe lederen bekleding. Op de middentunnel van beide auto's is een aluminium sierdeel aangebracht waarin bij de blauwe E-type circuit Oulton Park is gelaserd, bij de grijze staat Crystal Palace erin. Ook staat bij beide auto's de datum van de overwinning erbij en de naam van de oorspronkelijke coureur. Niet helemaal historisch correct, maar wel zo prettig: de auto's hebben moderne gemakken aan bod zoals een infotainmentsysteem met Bluetooth-connectiviteit.

Jaguar Classic lepelt in alle veertien ZP Collection-auto's de welbekende 3,8-liter zes-in-lijn XK-motor, in dit geval goed voor zo'n 270 pk vermogen, en hangt daar een speciaal door Jaguar Classic ontwikkelde handgeschakelde vijfbak met lage overbrengingsverhoudingen aan. Reken maar dat daarmee vlotte jongens zijn, al deelt Jaguar Classic vooralsnog niet wat ermee mogelijk moet zijn. Ook over een prijs zwijgt men in alle talen. Een gemiddelde tussenwoning is waarschijnlijk minder duur dan één van deze E-types. Maar hee, je krijgt er wel mooi een bijpassende retro racehelm bij. Dat is ook wat waard, toch?