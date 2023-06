Speciale flitspalen ontwikkeld om herriemakers te beboeten

Wat voor sommigen als muziek in de oren klinkt, is voor het gros van de mensen ordinaire geluidsoverlast. Daar is wat op gevonden: 'flitspalen' die afgaan op te luide auto's.

Het geluid van brandstofmotoren brengt bij veel autoliefhebbers iets teweeg. Een lekkere roffel van een vijfcilinder, een jankende V12 of een brullende V8, het heeft iets speciaals. Toch kan het ook iets teveel van het goede worden, als je er bijvoorbeeld een melkbus van een uitlaat onder hangt. Je kunt nu natuurlijk al een boete krijgen als je gepakt wordt met een auto die teveel herrie maakt, maar daar hebben sommigen wat op gevonden. Met een druk op de knop gaat er stiekem een klepje in het uitlaatsysteem om en plots klinkt-ie een stuk beschaafder. In Australië, de Verenigde Staten, maar ook in Parijs wordt er getest met een systeem om herriemakers op heterdaad te pakken én te beboeten.

Het Australische Drive bericht dat in de omgeving van Sydney nu camera's komen die met microfoons precies kunnen ontdekken hoeveel geluid een auto maakt en welke auto dat precies doet. Een 'akoestische monitor', gericht op een rijstrook, kijkt of het geluid daarvandaan komt en hoe hard het geluid is, een reguliere camera kan vervolgens vastleggen welke auto er op dat moment op dat wegvak rijdt. Is er sprake van een overschrijding van de geluidsnormen, dan wordt de eigenaar van de auto automatisch beboet. Dergelijke systemen worden ook al getest in Californië en New York, zo bleek eerder uit berichtgeving van Road & Track en het Amerikaanse Autoweek. Dichterbij huis, in Parijs, is er ook al een praktijkproef mee gedaan en zouden ze volgens de New York Times dit jaar nog actief moeten worden en ook echt boetes kunnen gaan uitdelen.

Zou jij een dergelijk systeem ook hier in Nederland willen zien? Laat het weten in de reacties.