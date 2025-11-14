Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Spanje verplicht oranje zwaailicht bij pech

Niet verplicht voor toeristen, wel handig

1
V16-zwaailicht vanaf 1 januari verplicht in Spanje

De Spaanse verkeersdienst DGT verplicht automobilisten die met pech stranden per 1 januari 2026 een oranje zwaailicht op het dak te zetten. Dat zou veiliger zijn dan de gevarendriehoek plaatsen en versnelt door een slimme toevoeging bovendien de aanrijtijd van de hulpdiensten.

Spaanse chauffeurs mogen per 1 januari 2026 de gevarendriehoek bij het grofvuil zetten. Om die te plaatsen moet je immers uit de auto stappen, en dat zou volgens de Spaanse overheid juist meer gevaar opleveren. Daarom verplicht de verkeersdienst met ingang van komend jaar het gebruik van een zogeheten V16-baken. Dat is een oranje zwaailicht met ingebouwde gps dat je, in geval van pech, vanuit de auto op het dak kan plaatsen. Zodra je de lamp plaatst, geeft het dertig minuten lang een fel oranje flitslicht af. Hierdoor is het van grote afstand goed te zien voor het overige verkeer. 

De gps in het zwaailicht is automatisch verbonden met de noodcentrale, waardoor de hulpdiensten meteen zien waar het pechgeval zich bevindt. Zo kunnen ze ook sneller ter plaatse zijn. Hoewel je de auto niet uit hoeft om het zwaailicht te activeren, is het wel verstandig om na het plaatsen van het zwaailicht alsnog zo snel mogelijk de auto te verlaten, bijvoorbeeld aan de passagierskant, en op een veilige plek te gaan staan. Dat maakt het eerder genoemde veiligheidsargument van de DGT een beetje mager.

De verplichting geldt niet voor toeristen. Wie echter elke zomer naar de Spaanse kust gaat, doet er volgens de Bovag verstandig aan er toch een aan te schaffen. Vanaf ongeveer €50 zijn ze te koop via de website van de Spaanse verkeersdienst DGT. Wie een ander zwaailicht dan voorgeschreven of er helemaal geen in het dashboardkastje heeft, kan een boete tussen de €80 en €200 verwachten. Spaanse huurauto’s moeten standaard van een V16-zwaailicht zijn voorzien. Met een volle batterij gaat de lamp anderhalf jaar mee en de algehele levensduur is twaalf jaar.

1 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Facelift Dacia Sandero, Sandero Stepway en Jogger

Vernieuwde Dacia Jogger: voordelige stationwagon is nauwelijks duurder

Nieuws
Nissan Honda

‘Honda en Nissan willen toch meer samenwerken’

Nieuws
Honda Civic facelift

Vernieuwde Honda Civic is er nu eindelijk voor Nederland

Nieuws
Kia Stonic

Vernieuwde Kia Stonic: nieuwe binnen- én buitenkant, maar ook duurder

Nieuws
Nissan Pathfinder

Facelift voor Nissan Pathfinder

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.