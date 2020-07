Spaanse autoverkopen nog altijd stevig in de min

Juni was de eerste volledige maand waarin Spaanse autoverkopers weer volle bak aan de slag mochten. Hoewel de terugval in juni een stuk minder groot is dan tijdens de dramatische maand mei (-73 procent), valt de verkoop nog steeds verre van positief uit. In totaal belandden in juni 82.651 nieuwe auto’s op de Spaanse wegen. In vergelijking met een jaar eerder zijn dat 37 procent minder auto’s.

Automotive News Europe meldt op basis van data van brancheorganisatie ANFAC dat vooral verhuurbedrijven de verkoopcijfers drukken. In vergelijking met juni 2019 werden er in dezelfde maand van dit jaar 76 procent minder huurauto’s op kenteken gezet. De gesloten grens is hier uiteraard de aanleiding toe. De andere verkoopvormen leverden minder in, want ‘slechts’ 11 procent minder particulieren kochten een nieuwe auto en het aantal leasecontracten liep in juni met 28 procent terug.

De Spaanse regering kondigde halverwege juni een noodplan aan om de auto-industrie uit het slop te trekken. Een stimuleringsprogramma van € 3,75 miljard moet hiervoor zorgen. Van januari tot juni liep de autoverkoop in Spanje met 51 procent terug na de verkoop van 339.853 auto’s.

Opmerkelijk genoeg was het niet voor alle merken kommer en kwel op de Spaanse automarkt in juni. Zo zagen Volvo, Land Rover en Porsche hun Spaanse verkoop juist met respectievelijk 15, 13 en 10 procent toenemen. Bij PSA en de Volkswagen Group vallen echter wel harde klappen na een terugloop van 70 en 50 procent. Renault levert in juni 41 procent in.