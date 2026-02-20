Het hing al bijna tien jaar in de lucht, maar nu is het écht gebeurd. Sovjetmerk Volga is terug. Het gaat in een door Skoda en Volkswagen achtergelaten fabriek in Rusland betrouwbare auto's maken, zo zegt het zelf.

Al in 2017 schreven we over het Russische Gorkovsky Avtomobilny Zavod dat het in 2010 ter zielen gegane automerk Volga wilde reanimeren. Een kleine twee jaar geleden werd bekend dat dat daadwerkelijk zou gaan gebeuren. Dat kan voor de Russische bevolking geen kwaad. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft een enorm aantal automerken zich teruggetrokken van de Russische markt. Vrijwel alle auto's die in Rusland worden verkocht, zijn Lada's of auto's van Chinese merken. Eerder herrees Moskvitch uit de automobiele dood en nu is Volga officieel helemaal terug.

Via zijn sociale kanalen stelt Volga zich officieel aan de lokale automarkt voor. In de sinds het vertrek van Volkswagen uit Rusland leegstaande Skoda- en Volkswagen-fabriek in Novgorod rollen binnenkort Volga's van de band. Volga start zijn nieuwe avontuur met drie modellen. De kleinste is een SUV in de compacte middenklasse (C-segment), daarboven komen een sedan en een SUV in de middenklasse (D-segment).

Net als de modellen van Moskvitch en deze Lada zijn ook de auto's van Volga nauwelijks Russisch. Aanvankelijk zou Volga modellen van het Chinese Changan onder eigen naam verkopen. Welk bedrijf de nieuwe partner is, is niet bekend, maar de kans is goot dat ook dat een Chinees bedrijf is. Als we de teaserafbeelding waarop het zijaanzicht van de grote SUV bekijken, lijken we daar de Geely Xingyue L in te herkennen.

Jaarlijks wil Volga 110.000 auto's produceren. Medio dit jaar gaan de eerste in de verkoop.