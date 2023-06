Snoerloze stekker voor elektrische auto is Nederlandse vinding

We hebben het over de Emergency Plug, een vinding van het Nederlandse bedrijf Total Safety Solutions waar het AD over schrijft. De naam van het bedrijf achter de Emergency Plug geeft wellicht al weg dat we hier niet te maken hebben met een stekker die gebruikt wordt voor het opladen van auto's, maar dat de slimme stekker te maken heeft met het veiligheidsaspect van EV's of plug-ins die betrokken zijn bij een ongeval.

Een elektrische auto die betrokken is bij een ongeval staat veelal kort na het ongeluk nog in D of in zijn achteruit. Om snel een zo veilig mogelijke situatie te kunnen creëren, kunnen hulpverleners gebruikmaken van de Emergency Plug. Die kan de EV in enkele seconden volledig uitschakelen en dat voorkomt dat de auto onverwachts voor- of achteruit rijdt. De stroomtoevoer wordt door de vernuftige stekker niet uitgeschakeld, maar het spanningsvrij maken van de auto moet met hulp van de Emergency Plug wel veiliger kunnen verlopen.

Hoe het werkt? Volgens uitvinders Ralf Adams en Jan Wijnans van Total Safety Solutions denkt een elektrische auto waar de Emergency Plug in is geprikt dat hij is aangesloten aan een laadpaal. De software van de auto haalt 'm uit D of R en trekt in veel gevallen ook de elektrische handrem aan. Een lichtsignaal op de stekker geeft aan of een en ander is gelukt. Volgens de oprichters wordt de Safety Plug inmiddels in vrijwel alle Europese landen geleverd, maar ook in landen als de Brazilië, Canada, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De Emergency Plug is compatibel met alle type laadaansluitingen.