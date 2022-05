Sneller laden voor Mazda MX-30

Er zijn wat kleine updates voor de elektrische Mazda MX-30. Dan hebben we het over uiterlijkheden, maar vooral over een driefasenlader én een hoger snellaadvermogen.

De elektrische Mazda MX-30 is een goed, fijn ding, maar ook een EV met stevige handicaps. Hij komt simpelweg niet zo ver op een volle accu (200 km) en heeft dankzij een éénfasenlader ook nog relatief veel tijd nodig om de kleine accu weer vol te krijgen.

Aan de actieradius verandert voorlopig niets, maar de laadsnelheid wordt wel op alle mogelijke manieren verhoogd. Allereerst monteert Mazda een driefasen-boordlader, waardoor de bekende 11 kW in beeld komt aan de laadpaal op straat, op het werk of thuis. Ook aan de snellader is de Mazda nu sneller ‘vol’, dankzij een snellaadvermogen dat van 40 naar 50 kW gaat. Nog steeds bepaald geen record, maar voor een auto met een accucapaciteit van 35,5 kWh is het te doen. Volgens Mazda is het laden tot 80 procent hiermee 10 minuten eerder achter de rug.

Andere wijzigingen

Naast de verbeterde laadprestaties voert Mazda ook andere wijzigingen door bij de MX-30. Zo is het kunstmatige geluid dat de auto maakt aangepast en zijn er nieuwe kleuren voor in- en exterieur. Aan de buitenkant voert Mazda het aantal tweekleurige opties op tot vier, waarbij Jet Black en Zircon Sand zijn toegevoegd aan het aanbod. Ook wordt het bekende 'Soul Red' nu gecombineerd met een zwart in plaats van een grijs dak. Het interieur is nu ook in zwart verkrijgbaar. Dat lijkt logisch, maar was tot nu toe dus niet het geval.

Fietsendrager

Wie graag met de auto een dagje naar de Veluwe of het strand gaat, kan zich binnenkort verheugen in de komst van een heuse ‘fietsendragerhaak’. Juist: een trekhaak, maar dan bij afwezigheid van trekgewicht louter bedoeld voor fietsendragers. Wat deze lekker ‘Nederlandse’ optie kost, weten we volgende maand.