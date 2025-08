Onlangs werd op basis van een onderzoek van het Stanford Battery Center geconcludeerd dat af en toe stevig optrekken met een EV goed is voor de accu. Die conclusie trokken we niet zelf, één van de betrokken onderzoekers stelde: "Hard op het pedaal trappen met je voet versnelt het verouderingsproces (van de accu, red.) niet, maar vertraagt ​​het eerder." Aviloo, het bedrijf dat onder meer voor onze rubriek 'Accudegradatietest' de levensduur van EV-accu's onder de loep legt, vindt die conclusie te kort door de bocht en zelfs simpelweg onjuist.

Aviloo benadrukt dat er uit dat onderzoek vooral bleek dat laboratoriumtests met constante belasting een negatiever beeld schetsen van de levensduur van accu's dan testcycli die praktijkgebruik simuleren. Aviloo onderstreept de bevinding dat accu's beter gedijen onder dynamische omstandigheden, maar dat betekent niet dat sportief rijden de levensduur verlengt. Integendeel: Aviloo onderzocht het praktijkverbruik bij 402 dezelfde elektrische auto's en concludeerde dat met agressief rijden het stroomverbruik tot wel twee keer zo hoog uitvalt en dat je daardoor vaker moet bijladen. Dat versnelt juist het verouderingsproces van de accu. Dat klinkt een stuk logischer.

"Zoals uit ons onderzoek blijkt, vermindert gematigd rijgedrag het energieverbruik met 10 procent gedurende de levensduur van de accu. In de praktijk betekent dit dat 100.000 kilometer rijden met een efficiënte rijstijl vergelijkbaar is met 110.000 kilometer rijden met een agressieve rijstijl." Aviloo adviseert EV-rijders dan ook om juist 'soepel' te rijden en goed te anticiperen op de snelheid van het verkeer. Voorverwarmen van de accu (indien mogelijk) is belangrijk, net als het niet te lang laten staan van een EV met een volle accu. Snelladen kun je beter alleen doen als het echt nodig is en waar mogelijk moet je voorkomen dat een EV geparkeerd staat in een heel warme of heel koude omgeving.