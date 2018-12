Sneeuwpret met de Audi RS Q3

De vorige RS Q3 was voor Audi een uniek concept. Voorheen bewaarde Audi het sportieve pakket voor hatchbacks, sedans en stations, maar als eerste compacte SUV kreeg de Q3 het RS-maatpak aangemeten. De geheel nieuwe generatie Q3 kan ook op een sportief familielid rekenen. Eerder verscheen de ingepakte RS Q3 al op het circuit voor de lens van onze spionagefotograaf, nu speelt de auto met minder camouflage in een winters landschap. Over de motorisering is nog niks door Audi gecommuniceerd, maar waarschijnlijk vindt de bekende 2,5-liter vijfcilinder uit de RS3 en TT RS zijn weg naar de SUV. Die genoemde modellen hebben de beschikking over 400 pk vermogen en 480 Nm koppel door het blok. Verder kan de RS Q3 op de automatische transmissie met dubbele koppeling en quattro-vierwielaandrijving rekenen.

De vorige keer was de auto dikker ingepakt, nu zien we iets meer. We hoeven wederom geen schreeuwend ontwerp te verwachten, Audi kiest voor een bescheiden aanpak. Aan de buitenkant van dit zwarte prototype komen we verbrede wielkasten, een iets afwijkende grille en grote wielen tegen. Waar de eerste RS Q3 op een grote uitlaatpijp kon rekenen, krijgt de nieuwe versterking van een extra pijp aan de andere kant van de achterbumper. Verder zullen verschillende RS-logo’s op het exterieur en binnenin de SUV sieren.

De huidige RS Q3 vond enkel concurrentie in de vorm van de Mercedes-AMG GLA 45. Deze nieuwe generatie krijgt het benauwder. Naast nieuwe AMG-versies van de nieuwe GLA én de nieuwe GLB-klasse staat een M-versie van de BMW X2 op de agenda en zou je de Cupra Ateca stiekem ook als concurrent kunnen zien. Volgend jaar presenteert Audi de nieuwe RS Q3.